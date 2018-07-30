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    У Києві «на гарячому» затримано чоловіка за крадіжку з автомобіля

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    Грабіжник викрав сумку із салону автівки - У Києві «на гарячому» затримано чоловіка за крадіжку з автомобіля
    Фото: Нацполіція
    Грабіжник викрав сумку із салону автівки

    Власник залишив мікроавтобус незачиненим, і злодій скористався цим

    У Дніпровському районі Києва зловмисник, скориставшись незамкненими дверцятами автомобіля, проник до салону та викрав сумку власника. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, під час відпрацювання території району співробітники карного розшуку побачили місцевого мешканця, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Він підозріло себе поводив біля мікроавтобусу на парковці, а тому поліцейські вирішили спостерігати за ситуацією.

    «Згодом чоловік відчинив транспортний засіб, забрав звідти сумку з документами та грішми та спробував втекти. Ми відразу відреагували та зупинили його. Це - 58-річний житель району, який має судимості за майнові злочини. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України правопорушника затримали», - зазначив правоохоронець.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, в одному зі столичних готелів поліція затримала 28-річного чоловіка, що підозрюється в крадіжці 1 млн доларів з квартири одеського підприємця.

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