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    У Києві на КПІ через прорив труби утворилася п’ятиметрова яма

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    Через прорив труби утворилася велика яма, яка повністю заповнена водою
    Фото: Інформатор
    Через прорив труби утворилася велика яма, яка повністю заповнена водою

    Через сильний напор води асфальт вирвало, а пісок разом з водою почав накопичуватися на дорозі

    У ніч на середу, 16 травня, в Києві на вулиці Богдана Гаврилишина (колишня вулиця Ванди Василевської), 22/24 прорвало магістральну трубу водогону. Утворилася яма діаметром п'ять метрів.

    Трубу прорвало близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами комунальників, прорив стався з невідомих причин. Через сильний напор води асфальт вирвало, а пісок разом з водою почав накопичуватися на перехресті з вулицею Віктора Ярмоли. Утворилася велика яма, яка повністю заповнена водою.

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    У Києві на КПІ через прорив труби утворилася п’ятиметрова яма
    У Києві на КПІ через прорив труби утворилася п’ятиметрова яма
    У Києві на КПІ через прорив труби утворилася п’ятиметрова яма
    Фото: Інформатор

    На місце прибула важка техніка для усунення перешкод на дорозі, а саме намитого піску. Воду перекрили на півгодини. Небезпечну зону огородили, оскільки тротуар і частину дороги серйозно підмила вода.

    Також співробітники «Київводоканал» розповіли, що прорив не вплинув на водопостачання житлових будинків. Відновлювальними роботами буде займатися ремонтна бригада після проведення досліджень.

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