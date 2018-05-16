У Києві на КПІ через прорив труби утворилася п’ятиметрова яма

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Фото: Інформатор Через прорив труби утворилася велика яма, яка повністю заповнена водою

Через сильний напор води асфальт вирвало, а пісок разом з водою почав накопичуватися на дорозі

У ніч на середу, 16 травня, в Києві на вулиці Богдана Гаврилишина (колишня вулиця Ванди Василевської), 22/24 прорвало магістральну трубу водогону. Утворилася яма діаметром п'ять метрів.

Трубу прорвало близько 1:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами комунальників, прорив стався з невідомих причин. Через сильний напор води асфальт вирвало, а пісок разом з водою почав накопичуватися на перехресті з вулицею Віктора Ярмоли. Утворилася велика яма, яка повністю заповнена водою.

На місце прибула важка техніка для усунення перешкод на дорозі, а саме намитого піску. Воду перекрили на півгодини. Небезпечну зону огородили, оскільки тротуар і частину дороги серйозно підмила вода.

Також співробітники «Київводоканал» розповіли, що прорив не вплинув на водопостачання житлових будинків. Відновлювальними роботами буде займатися ремонтна бригада після проведення досліджень.