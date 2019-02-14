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    У Києві на місці 100-літньої школи зводять нову

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    Так виглядатиме реконструйована школа № 42&nbsp; - У Києві на місці 100-літньої школи зводять нову
    Так виглядатиме реконструйована школа № 42 

    Кошторисна вартість будівництва – 418 млн грн

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває реконструкція школи № 42 у Дніпровському районі столиці. Оновлення школи планують завершити в серпні цього року. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

    «Це буде фактично нова школа. Комфортна і сучасна, в якій навчатимуться більше тисячі школярів, - сказав мер. - Тут, на вулиці Хорольській, функціонувала як школа стара двоповерхова будівля, зведена більше 100 років тому. Її демонтували і звели нове, сучасне 4-поверхове приміщення».

    На сьогодні вже звели каркас будівлі, облаштували покрівлю. Виконуються роботи з мурування стін та перегородок, засклення вікон, прокладання електричних мереж, мереж водопостачання, каналізації, штукатурні роботи.

    Як зауважив міський голова, кошторисна вартість будівництва – 418 млн грн.

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    У Києві на місці 100-літньої школи зводять нову
    У Києві на місці 100-літньої школи зводять нову
    У Києві на місці 100-літньої школи зводять нову
    У Києві на місці 100-літньої школи зводять нову
    У Києві на місці 100-літньої школи зводять нову

    Школа розрахована на 36 класів. На першому та другому поверхах розмістять початкову школу, на третьому та четвертому – середню та старшу школу. Освітній заклад матиме три спортзали, басейн, актовий зал, бібліотеку, медичний блок, їдальню, музей, тир. У школі буде все необхідне обладнання для цікавого та ефективного навчання - інтерактивні екрани, системи для вивчення іноземних мов.

    Будівля буде енергоефективною, зі своїм тепловим пунктом. Для економії електроенергії встановлять тільки енергоефективне обладнання та LED-освітлення.

    Школа на Хорольській буде зручна для людей з обмеженими можливостями – тут передбачили ліфти та пандуси. Будівля матиме відеоспостереження, охоронну сигналізацію, систему протипожежного захисту.

    «Минулого року ми відкрили найкращу в Україні, енергоефективну та «розумну» школу № 334 на Харківському масиві. Нова школа на Хорольській буде не гіршою. Це - новий стандарт навчальних закладів, який ми втілюємо в столиці. Адже ми розуміємо, що найважливіші інвестиції - це інвестиції в наших дітей, в їх розвиток і навчання. Тому ми вкладаємо значні кошти в будівництво і реконструкцію шкіл та дитячих садків», - сказав мер столиці.

    Нагадаємо, у бюджеті Києва на 2019 рік передбачено виділити на освіту 17,9 млрд грн. Зокрема, цього року планують будівництво одного садочка з нуля - в Святошинському районі, та повну реконструкцію 7 садків і 5 шкіл. Загалом за 4 роки в Києві побудували або повністю реконструювали 7 шкіл та 22 дитсадки.

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