У Кличка наполегливо радять Будинку актора шукати інше приміщення



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Караїмська кенаса на Ярославовому валу, 7

У КМДА наполягають, що Караїмська кенаса потребує реставрації

Караїмська кенаса на Ярославовому валу, 7, потребує реставрації, бо будівля – руйнується. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

Він нагадав, що орендаря вже не вперше і завчасно повідомляли про необхідність проведення реставрації будівлі, починаючи з 2010 року. З того ж року приміщення кенаси надавалося «Будинку актора» в оренду, але з приміткою «до початку реставрації».

«Будинок актора» – це орендар. А будівля, приміщення якої вони орендують, – Караїмська кенаса – це пам’ятка архітектури національного значення. Але знаходиться будівля на балансі Департаменту культури КМДА. Тому ми, як міська влада, відповідаємо за збереження цієї пам’ятки архітектури. І в момент початку реставрації об’єднання «Будинку актора», разом зі всіма службами, які там перебувають, повинні знайти собі інші приміщення, де зможуть надалі продовжувати свою діяльність», – заявив Мондриївський.

Він нагадав, що за всі будівлі-пам’ятки, що знаходяться у комунальній власності, за їх належне утримання відповідальність несе КМДА, у тому числі, і перед громадою міста.

За словами Мондриївського, у бюджеті закладені кошти на завершення розробки проекту реставрації. Остаточну суму всіх робіт місто отримає після здійснення необхідних перевірок та експертиз. Цим будуть займатися фахівці з державних інституцій. Всі роботи, пов’язані із реставрацією пам’ятки архітектури – будівлі Караїмської кенаси, відбуваються і відбуватимуться відкрито для громади. Заступник голови КМДА наголосив на тому, що міський голова Віталій Кличко вже дав доручення вирішити це питання у найкоротший термін, бо для міської влади питання збереження історичних пам’яток – одне з пріоритетних.

Мондриївський підкреслив, що збереження будівлі є нагальним наразі, а питання подальшої оренди приміщень кенаси буде опрацьовано після завершення реставрації.

«Нинішній орендар – «Будинок актора», у свою чергу, може обрати собі будь-яке вільне приміщення, що знаходиться у комунальній власності, виходячи із технічних вимог, необхідних для провадження їхньої діяльності, і звернутися з відповідним клопотанням щодо оренди до КМДА, або ж знайти приміщення на приватному ринку оренди. А вже після завершення реставрації абсолютно спокійно брати участь у конкурсі на оренду приміщення кенаси», – зауважив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, питання щодо нагальної необхідності реставрації будівлі Караїмської кенаси на вул. Ярославів Вал, 7 постало ще у 2010 році.

Тоді розпорядженням КМДА № 691 від 2 вересня будівлю кенаси визначено як таку, що потребує реставраційно-відновлювальних робіт.

Уже тоді фахівці оцінили стан будівлі кенаси, як гостро аварійний – ліпнина на будинку вже почала обвалюватись, а сама споруда тріснула на кілька частин.

Будівництво цієї релігійної споруди було завершено у 1902 році. Із 1926 року будівлю передано у користування просвітніх установ, тут був кінотеатр, а з 1981 року розмістився республіканський «Будинок актора».

Нагадаємо, нещодавно біля столичної мерії митці Києва провели мітинг проти перетворення культурних закладів на комерційні об’єкти.

Директор Будинку актора Вікторія Московенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком» розповіла, що заплановані «роботи» щодо реставрації будівлі Караїмської кенаси мають втаємничений характер.