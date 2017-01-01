У Києві на місці ДТП чоловік напав на журналістку та викинув з мосту мікрофон

Напавши на журналістку, чоловік відібрав у неї мікрофон, кинув на землю, потоптався по ньому, а потім кинув його з шляхопроводу вниз на дорогу

У Києві на шляхопроводі, що біля Либідської площі сталася аварія - позашляховик Toyota Land Cruiser, ймовірно, врізався у відбійник, а потім перевернувся на бік. В результаті ДТП ніхто не постраждав, проте під час оформлення аварії було скоєно напад на журналістку. Як повідомляє паблік «Київ оперативний», за декілька хвилин після ДТП



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Скріншот з відео Журналістка телекомпанії «Магнолія-ТВ»

Напавши на журналістку, чоловік відібрав у неї мікрофон, кинув на землю, потоптався по ньому, а потім кинув його з шляхопроводу вниз на дорогу

У Києві на шляхопроводі, що біля Либідської площі сталася аварія - позашляховик Toyota Land Cruiser, ймовірно, врізався у відбійник, а потім перевернувся на бік. В результаті ДТП ніхто не постраждав, проте під час оформлення аварії було скоєно напад на журналістку.

Як повідомляє паблік «Київ оперативний», за декілька хвилин після ДТП під’їхало ще три автомобілі Toyota (з однаковими номерними знаками, тільки різні літери) та одна Audi. Зазначається, що це була, «група підтримки».

«Всі хлопці спортивної тілобудови, всі в чорному, із тактичними сумками для зброї, які спокійнісенько ходять за огорожею місця ДТП. При цьому, спеціально загороджують об‘єктиви камер, чим вже перешкоджають журналістській діяльності. Під час оформлення аварії, до дівчини-журналіста телекомпанії «Магнолія-ТВ» підбіг один із цієї групи. Напавши на дівчину, він відібрав у неї мікрофон, кинув на землю, потоптався по ньому, а потім кинув його з шляхопроводу вниз на дорогу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідь на такі дії інспектори патрульної поліції посадили чоловіка у службовий автомобіль.

За інформацією ЗМІ, в сторону журналістів неодноразово лунали погрози, «на які ніхто із поліції не реагував, хоча вони були поряд».

На місце викликали слідчо-оперативну групу, якій було подано заяву про злочин.