У Києві на одній зі станцій метро закриють один вихід до кінця жовтня



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Станція метро Тараса Шевченка у Києві

Тимчасове закриття пов'язано із облаштуванням на вул.Межигірській, 83 скверу

У Києві один з виходів з підземного переходу станції метрополітену «Тараса Шевченка» буде закрито з 3 вересня до 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні КП «Київський метрополітен».

«З 3 вересня до 31 жовтня буде зачинено вхід/вихід підземного переходу станції метрополітену «Тараса Шевченка» у напрямку вул. Оленівської з боку ПрАТ «Київмлин», - зазначили у КП.

У метрополітені уточнили, що тимчасове закриття пов'язано із облаштуванням на вул.Межигірській, 83 скверу.

Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.