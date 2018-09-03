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    У Києві на одній зі станцій метро закриють один вихід до кінця жовтня

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    <span>Станція метро Тараса Шевченка у Києві</span> - У Києві на одній зі станцій метро закриють один вихід до кінця жовтня
    Станція метро Тараса Шевченка у Києві

    Тимчасове закриття пов'язано із облаштуванням на вул.Межигірській, 83 скверу

    У Києві один з виходів з підземного переходу станції метрополітену «Тараса Шевченка» буде закрито з 3 вересня до 31 жовтня. 

    Про це йдеться у повідомленні КП «Київський метрополітен».

    «З 3 вересня до 31 жовтня буде зачинено вхід/вихід підземного переходу станції метрополітену «Тараса Шевченка» у напрямку вул. Оленівської з боку ПрАТ «Київмлин», - зазначили у КП.

    У метрополітені уточнили, що тимчасове закриття пов'язано із облаштуванням на вул.Межигірській, 83 скверу. 

    Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

    Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.

    метро
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