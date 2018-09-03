У Києві на одній зі станцій метро закриють один вихід до кінця жовтня
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Тимчасове закриття пов'язано із облаштуванням на вул.Межигірській, 83 скверу
У Києві один з виходів з підземного переходу станції метрополітену «Тараса Шевченка» буде закрито з 3 вересня до 31 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні КП «Київський метрополітен».
«З 3 вересня до 31 жовтня буде зачинено вхід/вихід підземного переходу станції метрополітену «Тараса Шевченка» у напрямку вул. Оленівської з боку ПрАТ «Київмлин», - зазначили у КП.
У метрополітені уточнили, що тимчасове закриття пов'язано із облаштуванням на вул.Межигірській, 83 скверу.
Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.
Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.