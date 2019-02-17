У Києві на Печерську посеред вулиці знайшли гранату
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Розсилка
Гранату могли використовувати учні школи під час занять з допризовної підготовки
Граната була без підривника
У неділю, 17 лютого, близько 15:10 На лінію «102» повідомили, що на вулиці Чигоріна, 49 лежить граната. Небезпечна знахідка лежала прямо біля паркану школи. На місце прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Частину вулиці тимчасово перекрили.
Заявник вказав, що предмет схожий на гранату Ф-1 лежить між двома вантажними автомобілями. Правоохоронці розповіли, що граната була без підривника і, імовірно, використовувалася в навчальних цілях. За однією з версії, її могли використовувати учні школи під час занять з допризовної підготовки.
Предмет відправили на експертизу і відкрили вулицю для проїзду. Обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, столичними правоохоронцями у взаємодії з СБУ викрито та затримано 26-річного молодика, який незаконно зберігав бойові припаси та вибухові речовини.
Джерело: Інформатор