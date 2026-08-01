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Рух Північним мостом 4 серпня буде обмежено (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Північним мостом 4 серпня буде обмежено (схема)
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фото: glavcom.ua

Роботи проводитимуть поетапно

Завтра, 4 серпня, частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Із 8:00 до 17:00 фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина та у зворотному напрямку, в бік станції метро «Почайна».

Роботи проводитимуть поетапно, вони передбачають часткове обмеження руху транспорту.

Через ремонтні роботи рух Північним мостом столиці буде суттєво ускладнено
Через ремонтні роботи рух Північним мостом столиці буде суттєво ускладнено
інфографіка: «Київавтодор»
Північний міст (до 2018 року – Московський) – пам'ятка архітектури та один із головних мостів через Дніпро у Києві. Відкритий 3 грудня 1976 року, він сполучає правобережний Оболонський район із лівобережними масивами Троещина та Райдужний.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

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Теги: Київ дороги ремонт

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