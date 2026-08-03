Петиція про розміщення вагонів київського метро на станціях під час тривог не набрала голосів

Люди у столичному метро перечікують повітряну тривогу у ніч проти 1 серпня 2026 року

Автор петиції пропонував у нічний час розміщувати потяги метрополітену безпосередньо на підземних станціях із безперешкодним доступом до них населення

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом розміщувати вагони столичного метрополітену на станціях під час використання їх в якості укриттів не набрала необхідної кількості голосів для її розгляду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст звернення.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 4 червня і станом на 3 серпня вона набрала лише 1,6 тис. голосів проти 6 тис. необхідних.

«Під час масованих атак на столицю містяни використовують станції метрополітену як укриття для захисту свого життя та життя своїх близьких. На жаль, станції, хоч і є дуже безпечним місцем, не обладнані для тривалого перебування людей, а розраховані лише на короткочасне перебування пасажирів. Саме тому на них відсутні достатній простір і необхідна кількість місць для сидіння. Через це люди змушені самостійно облаштовувати свій комфорт, розміщуючи на станціях намети, матраци та стільці», – йшлося в петиції.

Автор петиції пропонував у нічний час розміщувати потяги метрополітену безпосередньо на підземних станціях із безперешкодним доступом до них населення. «Вважаємо, що це значно підвищить комфорт містян під час використання станцій у ролі укриттів, створивши додатковий простір, додаткові місця для сидіння та загалом збільшивши кількість людей, які зможуть убезпечити себе під час постійних атак», – зазначав він.

Раніше заступник міністра освіти і науки, голова фракції «Слуга народу» в Київській міській раді Андрій Вітренко закликав столичну владу подавати потяги на станції під час повітряних тривог.«Віталій Володимирович, а може давайте змінимо керівництво метрополітену? Чому не можливо в критичні моменти додати потяги на станції? Що змінилося з 2022 року? Чому в 2022 році це було можливо, а у 2026 – ні?», – писав він в мережі Facebook.

Як повідомлялося, 1 серпня петиція на сайті Київміськради із закликом заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок та великогабаритних матраців на станціях метрополітену у Києві під час повітряних тривог не набрала необхідних для розгляду голосів.

Коментуючи використання мешканцями будинку наметів на станціях під час повітряних тривог, у столичному метрополітені заявили, що розміщення особистих речей населення в укритті не повинно створювати перешкод для пересування людей, роботи станції та забезпечення шляхів евакуації. У підприємстві наголошують на важливості дотримання взаємоповаги, відповідальності та необхідності враховувати потреби інших людей.

За інформацією метрополітену, у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на його станціях перебувала 41 тис. людей, з яких майже 4,5 тис. – діти. Тоді підкреслювалося, що це був найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.