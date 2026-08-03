«Наречена» з інвалідністю за $7 тис.: у Києві викрито схему для ухилянтів

Зловмисники обіцяли, що удаване одруження закінчиться для військовозобов’язаного «медовим місяцем» за кордоном з білетом в один кінець

Зловмисники гарантували, що «одруження» закінчиться для військовозобов'язаного «медовим місяцем» за кордоном з білетом в один кінець

У Києві правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Трьох уродженців Васильківського району Київщини підозрюють в організації фіктивних шлюбів з жінкою, яка має інвалідність. Таким чином військовозобов'язані за $7 тис. могли отримати відстрочку від служби для догляду за дружиною з можливістю виїхати за кордон. Про це повідомили в поліції Києва, інформує «Главком».

Клієнтів-чоловіків підбирали за декількома критеріями: статус військовозобов'язаного, наявність бажання уникнути служби в армії та платоспроможність.

«Наречена була одна на всіх – це ще одна їхня спільниця з Тернопільщини, яка саме мала інвалідність та нібито потребувала догляду. Таким чином зловмисники обіцяли «клієнту» організувати фіктивний шлюб, аби в подальшому отримати відстрочку від призову», – зазначається в повідомленні.

За матеріалами справи, щоб створити картинку реальної історії кохання, підозрювані підтримували постійне романтичне листування між «молодятами», робили для них спільні фото та навіть наказали придбати обручки для церемонії одруження.

«Наречені повинні були ще й вивчити біографічні дані один одного задля уникнення викриття під час перевірок співробітниками держустанов. Крім цього, зловмисники гарантували, що таке удаване одруження закінчиться для військовозобов'язаного «медовим місяцем» за кордоном з білетом в один кінець», – розповіли в поліції.

Повний супровід усіх процесів та готовий пакет документів мав обійтися «клієнту» в $7 тис. Під час отримання другої частини винагороди поліцейські затримали одну із підозрюваних, а пізніше – й всіх інших.

Усіх підозрюваних затримано після одержання другої частини винагороди фото: Національна поліція України

Кошти, вилучені під час обшуку фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили про підозри усім чотирьом фігурантам за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила дев'ять схем ухилення від мобілізації, які діяли одразу в кількох регіонах країни. У результаті спецоперації правоохоронці затримали десятьох організаторів оборудок, які допомагали військовозобов'язаним незаконно уникати призову.