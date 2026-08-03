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Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: загинув 26-річний мотоцикліст

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна ДТП у Голосіївському районі Києва: загинув 26-річний мотоцикліст
53-річна водійка автомобіля KIA Soul не надала перевагу в русі мотоциклу Geon Dakar, який їхав зустрічною смугою
фото: Національна поліція України

24-річна пасажирка мотоцикла дістала тяжкі тілесні ушкодження – її терміново госпіталізували

У неділю вранці на вулиці Васильківській у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мотоцикла. Унаслідок аварії один чоловік загинув, ще одна дівчина зазнала тяжких травм. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, 53-річна водійка автомобіля KIA Soul рухалася третьою смугою у напрямку Коломийського провулка. Під час повороту ліворуч на вулицю Сумську вона не надала перевагу в русі мотоциклу Geon Dakar, який їхав зустрічною смугою.

Кермувальниця легковика перебувала за кермом у тверезому стані
Кермувальниця легковика перебувала за кермом у тверезому стані
фото: Національна поліція України

Унаслідок зіткнення 26-річний водій мотоцикла загинув на місці від отриманих травм. Його 24-річна пасажирка дістала тяжкі тілесні ушкодження – її терміново госпіталізували.

ДТП на вулиці Васильківській у Голосіївському районі столиці
ДТП на вулиці Васильківській у Голосіївському районі столиці
фото: Національна поліція України

Експертиза встановила, що кермувальниця легковика перебувала за кермом у тверезому стані.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження). Винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва в четвер, 30 липня, водій вантажівки на швидкості протаранив металевий відбійник. У водія автомобіля виявили ознаки сп’яніння, але від освідування він відмовився. За словами правоохоронців, під час патрулювання Голосіївського району на Столичному шосе вони виявили вантажівку Renault, яка в'їхала у відбійник.

Теги: ДТП Київ вантажівки смерть водій

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