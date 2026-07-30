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Рух транспорту вулицею Левка Лукʼяненка обмежено до 1 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту вулицею Левка Лукʼяненка обмежено до 1 вересня
Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Оболонського проспекту до вулиці Зої Гайдай
фото: Київвлада

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 30 липня до 1 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Левка Лукʼяненка в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  «Київавтодор».

Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Оболонського проспекту до вулиці Зої Гайдай.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Із 30 липня до 1 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Левка Лукʼяненка в Оболонському районі
Із 30 липня до 1 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Левка Лукʼяненка в Оболонському районі
інфографіка: Київавтодор

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

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Теги: ремонт дороги Київ

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