«Ні обміну територіями!» У Києві біля посольства США проходить мирна акція протесту (фото)

На мирну акцію зібралося близько сотні людей

Сьогодні, 15 серпня, у Києві люди зібралися на мирну акцію протесту навпроти посольства США. Вони прийшли, щоб підтримати цивільних заручників, військових полонених та зниклих безвісти. Також учасники акції вимагають змінити риторику зустрічі президентів США та Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

За словами журналістів, зібралося близько сотні людей. Основні вимоги – звільнити всіх полонених та заручників та не говорити про Україну без України. Учасники акції також турбуються, що на сьогоднішніх переговорах між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним мова може йти про територіальні поступки. Усі звернення дублюються англійською мовою.

Одна з жінок, яка назвалася Ніною, каже, що прийшла підтримати свого сина, офіцера Національної гвардії, який стояв на обороні Маріуполя. Рідні знають, де він перебуває, зі слів звільнених військових МКЧХ підтвердив, що він у полоні.

«У сина в неділю день народження – це вже четвертий рік, як він не вдома. Я, як мама, рахую всі ці дні: це буде приблизно тисяча сто вісімдесятий день. Я вже збилася з рахунку і записую їх. Зрозуміло, що він офіцер, що є присяга, але ж не для того, щоб сидіти в російських катівнях, а щоб захищати Україну, свою державу», – сказала Ніна.

Мирна акція протесту біля посольства США. Київ, 15 серпня 2025 року фото: Суспільне Новини

Також, люди закликають змінити риторорику та порядок денний зустрічі президентів Росії та США з обміну територіями на обмін полоненими, а також закликають посилити тиск, щоб допустили міжнародні організації до місць утримання полонених.

«Нас привели сьогодні перемовини, які відбудуться між Росією і Америкою. Ми не можемо погодитися з тим, що вони проходитимуть без України. Ми хочемо, щоб відбувся обмін "всіх на всіх", адже наші рідні вже дуже давно перебувають у полоні. Наша мета – добитися, щоб перемовини без України не відбулися, адже Україна не повинна страждати. Ми, жителі України, хочемо, щоб все повернулося хоча б до стану, який був значно раніше», – зазначила Ніна.

Мирна акція протесту біля посольства США. Київ, 15 серпня 2025 року фото: Дар'я Нематіан Золбін/ Суспільне Новини

Інща жінка, Любов Іванівна, вийшла на підтримку свого сина. Він зник безвісти у квітні 2023 року у Бахмуті. До сьогоднішніх перемовин ставиться скептично і вважає, що те, що на зустріч не запросили президента України Володимира Зеленського – це неповага.

Мирна акція протесту біля посольства США. Київ, 15 серпня 2025 року фото: Суспільне Новини

Як повідомили у Білому домі, переговори між Трампом і Путіним розпочнуться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським). Згідно з оприлюдненим графіком, Трамп вирушить із Білого дому о 6:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за київським), а залишить Анкоридж о 17:45 за місцевим часом (04:45 суботи за Києвом). Повернення до Вашингтона очікується вранці 16 серпня.

Це буде перша особиста зустріч лідерів США та Росії з червня 2021 року.

Російська делегація журналістів, яка прибула на Аляску для висвітлення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, зіткнулася з незвичними умовами: їх розмістили не в готелі, а на місцевому стадіоні. Цю ситуацію бурхливо обговорюють у соцмережах, а деякі деталі престуру викликають особливий резонанс.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув на Аляску напередодні запланованих переговорів між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Голова російського МЗС з’явився в Анкориджі у світшоті з написом «СССР».