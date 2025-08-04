Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту

Договір на будівництво був укладений у квітні 2017 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією

Причиною стало значне подорожчання робіт та виявлені Антимонопольним комітетом України антиконкурентні узгоджені дії учасників тендеру

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів підряду на будівництво ділянки Подільського мостового переходу, а саме від дамби Русанівських садів до бульвару Перова. Причиною стало значне подорожчання робіт та виявлені Антимонопольним комітетом України антиконкурентні узгоджені дії учасників тендеру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що договір на будівництво був укладений у квітні 2017 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією.

«Протягом восьми останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався, а ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд грн до 3,5 млрд грн, тобто майже у двічі, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору», - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, станом на липень 2025 року з бюджету столиці вже сплачено понад 2 млрд грн..

У прокуратурі зауважили, що згідно з рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) було встановлено, що двоє учасників тендеру, включно з переможцем, вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що спотворили результати торгів.

«АМКУ дійшов висновку про спільні інтереси та взаємозв'язки між цими компаніями. Незважаючи на те, що компанії намагалися оскаржити цей висновок у судах протягом 2022-2023 років, суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог», – зазначили у прокуратурі.

На підставі цього Подільська окружна прокуратура скерувала до суду позов в інтересах держави про визнання договору підряду недійсним як такого, що суперечить інтересам держави та суспільства. Крім того, прокуратура вимагає стягнення сплачених грошей з переможця тендеру. Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у цій справі.

Столична прокуратура зазначає, що в суді вже розглядається аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури щодо визнання недійсним іншого договору підряду на будівництво Подільського мосту, вартістю 8,4 млрд грн.

Нагадаємо, дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України 25 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Гелеон Плюс» реконструкцію архівів у Києві (коригування) за 149,79 млн грн. Роботи, передбачені першою чергою другого пускового комплексу реконструкції та розвитку комплексу споруд центральних державних архівів на вул. Солом’янська, 24, мають виконати до середини 2026 року. Роботи фінансуються із державного бюджету. Договірна ціна тверда і включає 7,92 млн грн на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією.