Головна Київ Новини
search button user button menu button

Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
Договір на будівництво був укладений у квітні 2017 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією
фото: Вікіпедія

Причиною стало значне подорожчання робіт та виявлені Антимонопольним комітетом України антиконкурентні узгоджені дії учасників тендеру

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом про визнання недійсним одного з договорів підряду на будівництво ділянки Подільського мостового переходу, а саме від дамби Русанівських садів до бульвару Перова. Причиною стало значне подорожчання робіт та виявлені Антимонопольним комітетом України антиконкурентні узгоджені дії учасників тендеру.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що договір на будівництво був укладений у квітні 2017 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією. 

«Протягом восьми останніх років строк виконання робіт неодноразово продовжувався, а ціна робіт збільшилась з 1,7 млрд грн до 3,5 млрд грн, тобто майже у двічі, що підтверджується 90 додатковими угодами до договору», - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, станом на липень 2025 року з бюджету столиці вже сплачено понад 2 млрд грн..

У прокуратурі зауважили, що згідно з рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) було встановлено, що двоє учасників тендеру, включно з переможцем, вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що спотворили результати торгів.

«АМКУ дійшов висновку про спільні інтереси та взаємозв'язки між цими компаніями. Незважаючи на те, що компанії намагалися оскаржити цей висновок у судах протягом 2022-2023 років, суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні їхніх вимог», – зазначили у прокуратурі.

На підставі цього Подільська окружна прокуратура скерувала до суду позов в інтересах держави про визнання договору підряду недійсним як такого, що суперечить інтересам держави та суспільства. Крім того, прокуратура вимагає стягнення сплачених грошей з переможця тендеру. Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у цій справі.

Столична прокуратура зазначає, що в суді вже розглядається аналогічна справа за позовом Подільської окружної прокуратури щодо визнання недійсним іншого договору підряду на будівництво Подільського мосту, вартістю 8,4 млрд грн.

Нагадаємо, дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України 25 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Гелеон Плюс» реконструкцію архівів у Києві (коригування) за 149,79 млн грн. Роботи, передбачені першою чергою другого пускового комплексу реконструкції та розвитку комплексу споруд центральних державних архівів на вул. Солом’янська, 24, мають виконати до середини 2026 року. Роботи фінансуються із державного бюджету. Договірна ціна тверда і включає 7,92 млн грн на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляцією.

Теги: прокуратура Київ будівництво прокурор тендер міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ атакують ворожі дрони
У Києві та області прогриміли вибухи
11 липня, 23:19
Після вбивства підліток залишив тіло в лісі та пішов, але повернувся, щоб розчленувати тіло
У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника
15 липня, 02:47
Один із затриманих заїхав на територію України 7 липня і наступного дня відвідав посольство КНР в місті Києві
Затримано китайських шпигунів, які хотіли викрасти документацію про ракетний комплекс «Нептун»
9 липня, 13:03
Київ атакували безпілотники
У Києві на дах будинку впала частина БпЛА
19 липня, 00:11
«Певно, квартира, в якій я написав багато пісень і в якій росли мої діти, теж «військовий об'єкт»… Нам пощастило, все можна відновити», – написав артист
Тут було написано багато пісень. Перша квартира Гаріка Кричевського постраждала під час обстрілу
11 липня, 09:10
Джим Ловлесс не приїде до Києва презентувати свою нову книгу
Видавництво скасувало виступ у Києві автора книги «Іди туди, де страшно». Мережа іронізує
13 липня, 17:58
У Києві повітряна тривога тривала 59 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 59 хвилин
18 липня, 20:38
До гасіння пожеж у Дарницькому районі залучено авіацію ДСНС
Ліквідація наслідків обстрілу у Дарницькому районі: працює авіація та роботизована техніка
21 липня, 13:45
За версією британського видання The Telegraph (2007 рік), Марчук входить до списку «100 живих геніїв сучасності»
Масштабна виставка Івана Марчука «Пробудження» відкривається в Києві
30 липня, 19:45

Новини

Переплатив за відеонагляд понад 2,1 млн грн: столичному посадовцю повідомлено про підозру
Переплатив за відеонагляд понад 2,1 млн грн: столичному посадовцю повідомлено про підозру
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
Киянин організував нарколабораторію у власній квартирі: яке покарання виніс суд
Киянин організував нарколабораторію у власній квартирі: яке покарання виніс суд
Чоловік вимагав у дівчини $10 тис. за нерозголошення інтимних фото
Чоловік вимагав у дівчини $10 тис. за нерозголошення інтимних фото
Реконструкція київських архівів за 150 млн грн може приховувати мільйонні переплати: розслідування
Реконструкція київських архівів за 150 млн грн може приховувати мільйонні переплати: розслідування
Келлог знову може приїхати до Києва: коли це станеться
Келлог знову може приїхати до Києва: коли це станеться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
11K
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
5105
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
4558
Коли Путін з'їхав з глузду
4024
Притула вчетверте став батьком (фото)

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Сьогодні, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua