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Втрати ворога станом на 27 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 27 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 56493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 27 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 липня втратила:

  • особового складу – близько 1049250 (+920) осіб,
  • танків – 11057 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23063 (+4) од,
  • артилерійських систем – 30822 (+10) од,
  • РСЗВ – 1449 (+1) од,
  • засоби ППО – 1201 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199),
  • крилаті ракети – 3546 (+11),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56493 (+122) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 27 липня
Втрати ворога станом на ранок 27 липня
Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1250-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Україна росія війна окупанти ЗСУ

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