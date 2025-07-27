Втрати ворога станом на 27 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 27 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 липня втратила:
- особового складу – близько 1049250 (+920) осіб,
- танків – 11057 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23063 (+4) од,
- артилерійських систем – 30822 (+10) од,
- РСЗВ – 1449 (+1) од,
- засоби ППО – 1201 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199),
- крилаті ракети – 3546 (+11),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56493 (+122) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Як відомо, триває 1250-й день повномасштабної війни в Україні.