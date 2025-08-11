Південна Корея та США проведуть спільні навчання. КНДР вийшла з заявою

КНДР називає навчання «провокацією»

Північна Корея різко засудила великі спільні навчання Південної Кореї та США. У заяві зазначається, що це «пряма військова провокація». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Збройні сили КНДР будуть відповідати на військові навчання США та Південної Кореї з ретельною та рішучою протидією та суворо здійснюватимуть своє суверенне право», – йдеться у заяві.

Но заявив, що навчання, проведені під приводом захисту від загрози, є додатковим доказом конфронтаційних намірів двох країн, що породжує ворожнечу та ще більше дестабілізує регіональну безпеку.

Як пише Reuters, Північна Корея регулярно засуджує військові навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів, назвавши деякі попередні навчання «репетицією» ядерної війни на Корейському півострові.

Повідомляється, що Південна Корея та Сполучені Штати оголосили, що щорічні навчання розпочнуться 18 серпня для перевірки командного управління та мобілізації військ у рамках оновленої стратегії безпеки проти підвищеної загрози ядерної війни з боку Північної Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея не зацікавлена в жодних мирних пропозиціях з боку Південної Кореї. Це перша відповідь КНДР на мирні ініціативи нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона.

До слова, Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.