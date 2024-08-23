Головна Світ Соціум
search button user button menu button

НАТО підвищує рівень безпеки на авіабазі в Німеччині – FAZ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
НАТО підвищує рівень безпеки на авіабазі в Німеччині – FAZ
НАТО розгорнула літаючу «бортову систему раннього попередження і управління» Awacs на авіабазі Гайленкірхен
фото з відкритих джерел

НАТО оголосило про другий рівень безпеки на одній із авіабаз

НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки 2 – «Чарлі» на своїй авіабазі в Гайленкірхені, Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина. Це рішення було прийнято у відповідь на розвідувальну інформацію, яка вказує на можливу терористичну загрозу. Про це повідомляє  FAZ.

Представник авіабази пояснив, що підвищення рівня небезпеки до «Чарлі» пов'язане з розвідувальною інформацією, яка вказує на можливу загрозу терористичних дій. Він запевнив, що це лише запобіжний захід для забезпечення безперервності важливих операцій, а не причина для паніки. Поліція підтвердила свою участь у реагуванні на ситуацію.

На авіабазі Гайленкірхен розташована система раннього попередження AWACS, що складається з 14 літаків Boeing 707. Ця система відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки НАТО, здійснюючи повітряне та морське спостереження, а також виконуючи функції літаючого командного центру.

AWACS використовувалася в багатьох операціях, включаючи Балкани та Афганістан, а після початку війни в Україні була тимчасово передислокована до Румунії. Літаки  мають значну дальність польоту та здатні виявляти інші літальні апарати на великій відстані.

Читайте також:

Теги: Німеччина НАТО поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погроми відбуваються у найбільших промислових центрах Британії
Протести у Британії: до чого тут Росія?
5 серпня, 10:33
У Києві невідомі спалили авто військових Третьої штурмової бригади
Підпали автівок військових. Що з цим робити?
14 серпня, 19:00
30-річний Ріко Крігер з Берліна працював фельдшером швидкої допомоги у Червоному хресті. Його затримали у Білорусі у листопаді 2023 року і звинуватили у роботі в Україні
Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини
30 липня, 20:41
Ісраель Кац відреагував на заяву Ердогана про вторгнення в Ізраїль
Ізраїль закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу: причина
30 липня, 15:16
В уряді заявили, що немає виправдань для будь-якого насильства та підтримали поліцію
У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих
4 серпня, 10:29
Активісти у Туреччині протестували просто на пляжі перед відпочивальниками
На пляжах Туреччини, вщент заповнених туристами, відбулись масові протести
5 серпня, 15:54
Матері дитини загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років
Прив'язувала 10-річного сина ланцюгом: поліція відкрила провадження щодо буковинки
14 серпня, 14:02
Посольство США в Україні раніше попередило, що Росія може готувати удари по об’єктах України якраз під символічні дати
«Висока ймовірність обстрілів»: Нацполіція застерегла українців напередодні свят
Вчора, 18:06
Над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники
Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild
Вчора, 22:35

Соціум

НАТО підвищує рівень безпеки на авіабазі в Німеччині – FAZ
НАТО підвищує рівень безпеки на авіабазі в Німеччині – FAZ
Операція ЗСУ у Курській області: ставлення росіян до Путіна різко погіршилося
Операція ЗСУ у Курській області: ставлення росіян до Путіна різко погіршилося
Угода про припинення вогню в Газі на фінальному етапі – посол США в ООН
Угода про припинення вогню в Газі на фінальному етапі – посол США в ООН
Курський прорив не змусив Росію перекидати війська з Донбасу – Bloomberg
Курський прорив не змусив Росію перекидати війська з Донбасу – Bloomberg
Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild
Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
23K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
20K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
16K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
16K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону
14K
Лариса Ніцой записала звернення до Ірини Фаріон з її улюбленим співаком

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua