НАТО підвищує рівень безпеки на авіабазі в Німеччині – FAZ

НАТО оголосило про другий рівень безпеки на одній із авіабаз

НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки 2 – «Чарлі» на своїй авіабазі в Гайленкірхені, Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина. Це рішення було прийнято у відповідь на розвідувальну інформацію, яка вказує на можливу терористичну загрозу. Про це повідомляє FAZ.

Представник авіабази пояснив, що підвищення рівня небезпеки до «Чарлі» пов'язане з розвідувальною інформацією, яка вказує на можливу загрозу терористичних дій. Він запевнив, що це лише запобіжний захід для забезпечення безперервності важливих операцій, а не причина для паніки. Поліція підтвердила свою участь у реагуванні на ситуацію.

На авіабазі Гайленкірхен розташована система раннього попередження AWACS, що складається з 14 літаків Boeing 707. Ця система відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки НАТО, здійснюючи повітряне та морське спостереження, а також виконуючи функції літаючого командного центру.

AWACS використовувалася в багатьох операціях, включаючи Балкани та Афганістан, а після початку війни в Україні була тимчасово передислокована до Румунії. Літаки мають значну дальність польоту та здатні виявляти інші літальні апарати на великій відстані.