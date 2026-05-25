У Києві нетверезий молодик влаштував бійку з адміністратором супермаркету

Ірина Міллер
19-річному киянину загрожує до п’яти років обмеження волі
фото: поліція Києва/Facebook
Інцидент стався у Дніпровському районі столиці

У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали 19-річного киянина, який у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував погром у торговельній залі. До поліції надійшло термінове повідомлення від працівників магазину, які поскаржилися на неадекватного покупця, що трощить майно та лізе у бійку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що 19-річний киянин сперся на стенд із цінами та, поваливши його на підлогу, почав бити ногою. Коли адміністратор магазину зробив йому зауваження, молодик спровокував з ним бійку, нецензурно лаявся та під час сутички повалив ще один стенд й намагався кулаком розбити двері.

Поліцейські затримали порушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, його перевірили на стан сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,35 проміле алкоголю.

Дізнавачі Дніпровського управління поліції Києва оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. 

Нагадаємо, у Вінниці розпочато досудове розслідування через конфлікт між підлітками. Внаслідок нього постраждала 13-річна дівчинка. Заява про нанесення тілесних ушкоджень 13-річній дівчинці надійшла від її матері. Зі слів дитини, травми вона отримала від однокласників. Після проходження лікування дівчинку виписали з медичного закладу. Дізнавачі видали їй направлення на проходження судово-медичної експертизи.  

До слова, в Івано-Франківську поліція з’ясовує обставини бійки, яка сталася ввечері 5 квітня в одному із закладів відпочинку на вулиці Стуса. Повідомлення про конфлікт надійшло до правоохоронців близько 22:20. На місце оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які припинили сутичку. Після завершення перевірки події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

