У Києві нетверезий молодик влаштував бійку з адміністратором супермаркету

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці

У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали 19-річного киянина, який у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував погром у торговельній залі. До поліції надійшло термінове повідомлення від працівників магазину, які поскаржилися на неадекватного покупця, що трощить майно та лізе у бійку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що 19-річний киянин сперся на стенд із цінами та, поваливши його на підлогу, почав бити ногою. Коли адміністратор магазину зробив йому зауваження, молодик спровокував з ним бійку, нецензурно лаявся та під час сутички повалив ще один стенд й намагався кулаком розбити двері.

Поліцейські затримали порушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, його перевірили на стан сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,35 проміле алкоголю.

Дізнавачі Дніпровського управління поліції Києва оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

