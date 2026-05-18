У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн

фото: Національна поліція України
Організатором оборудки був учасник криворізької наркобанди «Двадцятівські»

Правоохоронці Києва ліквідували міжрегіональний канал збуту кокаїну – вилучено «товару» на майже 8 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

Повідомляється, що правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які організували масштабний канал постачання та збуту кокаїну на території Києва. Над документуванням злочинної діяльності поліцейські працювали кілька місяців, встановивши всіх учасників схеми та маршрути постачання.

Під час проведення спецоперації правоохоронці зупинили транспортний засіб та провели обшуки за місцями проживання фігурантів
«Під час слідства встановлено, що організатором оборудки був 40-річний мешканець Кривого Рогу – учасник криворізької наркобанди «Двадцятівські». Він використовував автомобіль зі спеціально обладнаним сховищем для прихованого транспортування кокаїну з Кривого Рогу до Києва, де його  зустрічав спільник, 43-річний мешканець Київщини, який займався збутом «товару», – зазначили у пресслужбі.

Під час проведення спецоперації правоохоронці зупинили машину та провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Було вилучено близько кілограма кокаїну, електронні ваги, мобільні телефони та гроші. Вартість наркотиків за цінами «чорного» ринку становить близько 8 млн грн.

Крім того, оперативні співробітники встановили оптового покупця кокаїну – 35-річного мешканця Київщини, який в подальшому перепродавав «товар», та одного з його клієнтів.

Наразі учасникам наркотрафіку повідомлено про підозру. Суд уже обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у Києві поліція ліквідувала нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, яку двоє жителів столиці облаштували у квартирі матері одного з ділків. Щомісяця вже судимі за наркозлочини заробляли на психотропах понад 500 тис. грн, збуваючи товар «з рук у руки». 

Також Солом’янська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованого угруповання, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, а також займалися його продажем.

