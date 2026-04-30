Напад на пораненого військового у Києві: який вирок ухвалив суд

Нападника визнано винним у вчинені злочину та засуджено до семи років позбавлення волі

Киянин, який напав на захисника України, раніше неодноразового порушував закон

У столиці винесено вирок 33-річному киянину, який напав на військовослужбовця. Зловмисник побив 36-річного захисника, який перебував у столиці на реабілітації після поранення, івідібрав у нього документи та особисті речі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася у березні цього року. До поліції надійшло повідомлення від перехожих, які стали свідками побиття чоловіка. Як встановили правоохоронці, потерпілим виявився військовослужбовець, який перебував у Києві на реабілітації після поранення на фронті.

Слідство з’ясувало, що під час конфлікту нападник вдарив захисника кулаком в обличчя. Від удару потерпілий впав на землю. Скориставшись цим, зловмисник забрав сумку з грошима, документи, а також кросівки та кепку, після чого втік.

Оперативники розшукали та затримали зловмисника неподалік місця події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а викрадені речі вилучили. Встановлено, що фігурант – 33-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразового порушував закон, зокрема вже вчиняв хуліганства та грабежі.

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений повторно, в умовах воєнного стану. По завершенню досудового розслідування поліцейські скерували обвинувальний акт до суду.

Наразі, вироком Дніпровського районного суду Києва чоловіка визнано винним у вчинені злочину та засуджено до семи років позбавлення волі.

