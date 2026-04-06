В Івано-Франківську сталася сутичка в закладі: є постраждалі, поліція веде перевірку

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту

В Івано-Франківську поліція з’ясовує обставини бійки, яка сталася ввечері 5 квітня в одному із закладів відпочинку на вулиці Стуса. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби поліції міста, пише «Главком».

Повідомлення про конфлікт надійшло до правоохоронців близько 22:20. На місце оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які припинили сутичку.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту, а також ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, завданих потерпілим. Після завершення перевірки події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Водночас у соцмережах повідомляють, що до закладу нібито забігла група нетверезих осіб, які застосували перцевий балончик проти відвідувачів, серед яких була дитина, а також могли поранити жінку. Офіційного підтвердження цих деталей наразі немає.

До слова, декілька місяців тому до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Івасюка в Івано-Франківську. За попередньою інформацією правоохоронців, 18-річний хлопець помер у кареті швидкої медичної допомоги