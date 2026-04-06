Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

В Івано-Франківську сталася сутичка в закладі: є постраждалі, поліція веде перевірку

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
фото: соціальні мережі

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту

В Івано-Франківську поліція з’ясовує обставини бійки, яка сталася ввечері 5 квітня в одному із закладів відпочинку на вулиці Стуса. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби поліції міста, пише «Главком».

Повідомлення про конфлікт надійшло до правоохоронців близько 22:20. На місце оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які припинили сутичку.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту, а також ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, завданих потерпілим. Після завершення перевірки події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Водночас у соцмережах повідомляють, що до закладу нібито забігла група нетверезих осіб, які застосували перцевий балончик проти відвідувачів, серед яких була дитина, а також могли поранити жінку. Офіційного підтвердження цих деталей наразі немає.

До слова, декілька місяців тому до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Івасюка в Івано-Франківську. За попередньою інформацією правоохоронців, 18-річний хлопець помер у кареті швидкої медичної допомоги

Теги: бійка поліція Івано-Франківськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Новини

Прес-релізи

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua