У столиці почався пік цвітіння бузку: де шукати найкрасивіші алеї

Ірина Міллер
Один кущ бузку в залежності від сорту і погодних умов квітне в середньому 2–3 тижні
фото: КМДА

Найближчими днями пік цвітіння бузку поступово охопить усі райони Києва

У столиці почався сезон цвітіння бузку – перші квіти вже з’явилися в парках і скверах міста. Найближчими днями пік цвітіння поступово охопить усі райони Києва, створюючи традиційну весняну атмосферу. Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

Один кущ бузку квітне в середньому 2–3 тижні
фото: КМДА

Зазвичай бузок цвіте з кінця квітня до початку травня. Один кущ квітне в середньому 2–3 тижні. У столиці ростуть різні сорти бузку, які розквітають поетапно. Це дозволяє насолоджуватися весняною красою впродовж кількох тижнів.

Легендаоний кущ бузку на Хрещатику
фото: КМДА

Киян і гостей столиці запрошують відвідати парки, сквери та бульвари, де вже можна побачити перші бузкові квіти та провести час на свіжому повітрі. Також відвідувачів закликають дбайливо ставитися до зелених насаджень, не ламати гілок та зберігати чистоту в парках і скверах.

У столиці ростуть різні сорти бузку, які розквітають поетапно
фото: КМДА

Помилуватися цвітінням бузку можна на таких локаціях.

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк імені Максима Рильського;
  • сквер біля Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського;
  • сквер Небесної Сотні;
  • вул. Холодноярська.

Дарницький район:

  • Парк «Партизанської слави»;
  • сквер на вул. Олександра Кошиця.

Деснянський район:

  • парк «Деснянський»;
  • парк «Фестивальний»;
  • парк імені Романа Шухевича;
  • парк ДШК;
  • парк «Кіото»;
  • парк на просп. Червоної Калини;
  • сквер на вул. Архітектора Ніколаєва, 7;
  • сквер біля кінотеатру «Кіото»;
  • вул. Братиславська;
  • транспортна розв’язка просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака.
Відвідувачів закликають дбайливо ставитися до зелених насаджень і не ламати гілок
фото: КМДА

Дніпровський район:

  • парк уздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка;
  • вул. Гната Хоткевича;
  • бульв. Верховної Ради;
  • парк біля кінотеатру «Дніпро»;
  • сквер ім. Кастуся Калиновського;
  • парк «Перемога»;
  • парк «Аврора»;
  • сквер на вул. Ігоря Юхновського, 26-А та вздовж вул. Остафія Дашкевича.

Оболонський район:

  • парк навколо озера Йорданське;
  • сквер на вул. Героїв полку «Азов», 6;
  • парк «Наталка»;
  • сквер «Дорога до Храму» (просп. Володимира Івасюка);
  • сквер на вул. Північній;
  • сквер на площі Оболонській.

Печерський район:

  • Наводницький парк;
  • сквер ім. Миколи Мозгового;
  • вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15.
фото: КМДА

Подільський район:

  • сквер ім. Сергія Васильчука.

Святошинський район:

  • парк «Совки»;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • парк «Юність»;
  • вул. Зодчих;
  • сквер ім. Василя Стуса;
  • сквер ім. Ревуцького;
  • сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • ландшафтний парк;
  • парк Захисників України;
  • парк «Орлятко»;
  • парк ім. Миколи Зерова.

Шевченківський район:

  • сквер ім. Івана Гонти;
  • парк «Сирецький»;
  • сквер біля Медичного університету ім. О. О. Богомольця;
  • сквер «Українського радіо»;
  • «Музичний сквер»;
  • парк «Веселка»;
  • сквер «Верстатобудівний»;
  • парк «Нивки» (східна частина);
  • парк «Володимирська гірка»;
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • сквер Анни Київської;
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • меморіал «Бабин Яр»;
  • сквер «Літературний»;
  • інші сквери та зелені зони району.

Нагадаємо, на головній вулиці столиці розцвів легендарний кущ бузку, якому, за свідченнями киян, близько 50 років. Помилуватися цвітінням легендарної рослини можна за адресою вулиця Хрещатик, 28/2.

