Поліція Києва затримала у магазині чоловіка зі зброєю: порушник виявився військовим у СЗЧ

glavcom.ua
Ірина Міллер
Виявилося, що 40-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, розгулював залою супермаркету з грашковою рушницею
фото: Національна поліція України/Facebook

Інцидент стався у супермаркеті на вулиці Коперника

У Шевченківському районі Києва поліція затримала 40-річного чоловіка, який ходив зі «зброєю» у одному із супермаркетів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався на вулиці Коперника. Очевидці викликали поліцію, помітивши відвідувача, який розгулював залою зі зброєю в руках. Очевидці зазначили, що відвідувач виглядає нетверезим та дивно поводиться.

На місце події прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, які «роззброїли» чоловіка. Правоохоронці встановили, що 40-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, розгулював залою з грашковою рушницею. 

Іграшкова рушниця, вилучена поліцією у нетверезого відвідувача магазину
Іграшкова рушниця, вилучена поліцією у нетверезого відвідувача магазину
фото: Національна поліція України

Дізнавачі Шевченківського управління поліції розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Надалі правоохоронці передали чоловіка військовій службі правопорядку. 

Нагадаємо, 18 квітня 2026 року у Києві стався теракт: стрілець холоднокровно вбив шістьох людей. Спочатку він посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Далі 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Після цього у людних місцях столиці було затримано кілька людей зі зброєю. Зокрема. у Дніпровському районі столиці спецпризначенці затримали 37-річного чоловіка, який пізнього вечора ходив територією житлового комплексу зі зброєю. Як з’ясувалося, порушник був напідпитку, а в його квартирі виявили карабін та рушницю. 

Також правоохоронці затримали чоловіка, який напідпитку гуляв по бульвару Верховної Ради з пістолетом та направляв його на перехожих.

До слова, станом на квітень 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї та спецзасобів. При цьому випадків вчинення злочинів із використанням зброї, яку видавали цивільним для оборони на початку повномасштабного вторгнення, не зафіксовано.

