Нічна атака на Київ: біля метро «Харківська» зруйновано центр видачі паспортів

Приміщення Паспортного сервісу після нічного обстрілу не придатне для роботи

Коли центр зможе відновити прийом громадян, не повідомляється

Внаслідок масованої нічної атаки на Київ 14 травня суттєвих пошкоджень зазнало приміщення Паспортного сервісу в Дарницькому районі. Центр обслуговування громадян розташований неподалік станції метро «Харківська». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зруйнована стеля та купи бетону: так зараз виглядає центр видачі документів біля метро «Харківська» фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Через вибухову хвилю у приміщенні потрощено вікна та пошкоджено фасад. Всередині сервісного центру зруйнована підвісна стеля. Підлога приміщення засипана уламками бетону, потрощеним пластиком та склом.

Інформаційні стенди на стіні закладу вціліли фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

На місці вже працюють співробітники установи, які оцінюють масштаби пошкоджень та намагаються врятувати вціліле обладнання. Наразі невідомо, коли центр зможе відновити прийом громадян.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.