Копійка став очільником Університету Шевченка. Досье

Ірина Міллер
Копійка став очільником Університету Шевченка. Досье
фото з відкритих джерел

Наказом Міністерства освіти і науки України виконувачем обов’язків ректора КНУ призначено директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Валерія Копійку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на наказ Міністерства освіти та науки України.

У наказі за підписом міністра освіти Оксена Лісового зазначається, що Володимир Копійка очолюватиме Університет Шевченка до призначення керівника закладу в установленому порядку чи призначення іншого виконувача обов'язків, але не пізніше, ніж 29 жовтня 2026 року. 

Наказ про призначення виконувачем обов'язків ректора КНУ Володимира Копійки
фото: Студентський парламент КНУ/Telegram

«Бажаємо Валерію Володимировичу сил і витримки у відновленні довіри до Університету та ролі в системі вищої освіти України, утвердженні його авторитету, а також у формуванні якісно нового освітнього середовища», – йдеться у повідомленні  Студентського парламенту КНУ.

Також зазначається, що Студентський парламент КНУ вже надіслав запрошення новопризначеному виконувачу обов’язків ректора на відкриту зустріч зі студентами.

Копійка Валерій Володимирович народився 5 березня 1962 року у Києві. Український політолог-міжнародник, науковець. Директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 8 травня 2008 р. (з 08.05.2008 до 17.06.2009 – виконувач обов'язків директора), доктор політичних наук (2004), професор (з 2007).

Доктор політичних наук, професор. У 1984 році закінчив Київський державний університет, факультет міжнародних відносин та міжнародного права. В 1990 р. захистив кандидатську, а в 2004 р. – докторську дисертації.

Після завершення аспірантури з 1990 р. асистент, з 1996 р. доцент, з 2007 р. професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики. З 2007 р. заступник директора ІМВ з навчальної роботи, з 2008 р. –  виконувач обов'язків директора ІМВ, з 2009 р. – директор ІМВ.

Проходив стажування та читав лекції у вищих навчальних та наукових закладах Бельгії (Вільний університет м. Брюссель), Великої Британії (університет м. Халл), Болгарії (Південно-Західний університет ім. Неофіта Рильского, м. Благоєвград), Росії (Інститут Європи РАН, ІМЕМВ РАН).

Фахівець з питань європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи.

Вільно володіє французькою мовою. Підготував шість кандидатів наук.

Сфера наукових інтересів:  питання європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи. Дисципліни: Історія міжнародних відносин, Проблеми розширення ЄС та НАТО, Міжнародні відносини та світова політика, ЄС в міжнародних відносинах

Учора, 29 квітня, стало відомо, що Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту. 

