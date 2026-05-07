Київський зоопарк знову купує гольфкари: деталі

Ірина Міллер
Київський зоопарк знову купує гольфкари: деталі
Минулого року столичний зоопарк витратив понад 3 млн грн на гольфкари
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення оголосив тендер на закупівлю електромобілів. Установа планує придбати два гольфкари очікуваною вартістю 1,67 млн ​​грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Згідно з тендерною документацією, замовник шукає два електромобілі моделі Attiva 4LC.6 – чотиримісні машини з вантажним кузовом.

Транспорт повинен бути новим, виготовленим у 2026 році, з гарантійним терміном не менше 48 місяців. Серед технічних вимог: електродвигун змінного струму на 48В потужністю не менше 5 кВт, максимальна швидкість до 30 км/год, запас ходу на одному заряді – до 80 км.

Постачання гольфкарів очікується протягом 60 календарних днів після укладення договору.

Аукціон уже завершився. Участь у ньому взяла лише одна компанія – ТОВ «Ел-Консалтинг». Учасник не запропонував ціну нижчу за очікувану вартість закупівлі. Наразі замовник вирішує, чи оголошувати цю компанію переможцем тендера.

На сайті одного з українських дистриб'юторів, новий Attiva 4LC.6 коштує близько 607 тис. грн.

Нагадуємо, раніше Київський зоологічний парк уже оголошував тендер на закупівлю електротранспорту. У 2025 році зоопарк купував чотири гольфкари загальною очікуваною вартістю 3,46 млн грн. Йшлося про моделі Attiva 8L.6, Attiva 4LC.6, Attiva 8L.6HC та Nev L2C.6.

