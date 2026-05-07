Київський зоопарк знову купує гольфкари: деталі
Очікувана вартість закупівлі складає 1,67 млн грн
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення оголосив тендер на закупівлю електромобілів. Установа планує придбати два гольфкари очікуваною вартістю 1,67 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, замовник шукає два електромобілі моделі Attiva 4LC.6 – чотиримісні машини з вантажним кузовом.
Транспорт повинен бути новим, виготовленим у 2026 році, з гарантійним терміном не менше 48 місяців. Серед технічних вимог: електродвигун змінного струму на 48В потужністю не менше 5 кВт, максимальна швидкість до 30 км/год, запас ходу на одному заряді – до 80 км.
Постачання гольфкарів очікується протягом 60 календарних днів після укладення договору.
Аукціон уже завершився. Участь у ньому взяла лише одна компанія – ТОВ «Ел-Консалтинг». Учасник не запропонував ціну нижчу за очікувану вартість закупівлі. Наразі замовник вирішує, чи оголошувати цю компанію переможцем тендера.
На сайті одного з українських дистриб'юторів, новий Attiva 4LC.6 коштує близько 607 тис. грн.
Нагадуємо, раніше Київський зоологічний парк уже оголошував тендер на закупівлю електротранспорту. У 2025 році зоопарк купував чотири гольфкари загальною очікуваною вартістю 3,46 млн грн. Йшлося про моделі Attiva 8L.6, Attiva 4LC.6, Attiva 8L.6HC та Nev L2C.6.
