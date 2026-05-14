Масований обстріл Києва 14 травня: прокуратура розпочала розслідування

Російські війська атакували місто балістичними ракетами та безпілотниками, завдавши руйнувань у восьми районах столиці:

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом масованої атаки на столицю 14 травня. Провадження відкрито за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує «Главком».

За даними слідства, повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин. Російські війська атакували місто балістичними ракетами та безпілотниками, завдавши руйнувань у восьми районах столиці: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському.

На місці влучання триває розбір завалів фото: Київська міська прокуратура

Наслідки ворожої атаки у Києві 14 травня 2026 року фото: Київська міська прокуратура

На місцях влучань та падіння уламків продовжують працювати рятувальники та правоохоронці фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Найважчі наслідки зафіксовані у Дарницькому районі. Внаслідок влучання у дев'ятиповерховий будинок повністю зруйновано один під’їзд. За офіційною інформацією прокуратури, на місці загинув 30-річний чоловік. Водночас, за даними кореспондента «Главкома», під час триваючої рятувальної операції з-під завалів було деблоковано тіло вже другого загиблого.

Станом на ранок відомо про 32 потерпілих, серед яких двомісячна дитина та працівник поліції. У місті зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури: понівечено 11 багатоповерхівок, 27 автомобілів, будівлі супермаркету, двох автосалонів, бізнес-центру, СТО та двох автозаправних станцій.

На місцях влучань та падіння уламків продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.