Дружина міністра оборони розповіла про тривожну валізу їхньої родини

Юлія Зорій радить збирати тривожну валізку, якщо це вас заспокоїть

Юлія Зорій зізналася, що вона за натурою – «міністерство паніки та істерики»

Дружина міністра оборони України Олексія Рєзнікова телеведуча Юлія Зорій зізналася, чоловікові довелося заспокоювати її через інформацію про можливий повномасштабний збройний напад Росії. Про це вона розповіла у програмі «Світське життя».

«Я сама по натурі така, я хвилююся, я ж міністерство паніки та істерики. Але вдома він каже: «Я тебе благаю, ну хоча б ти, подивися на мене, все гаразд», – поділилася Юлія своїми переживаннями із Катериною Осадчою.

Юлія Зорій отримала диплом психолога. Фото: скріншот із програми «Світське життя»

Телеведуча також розповіла, що нещодавно їздила до Чернівців, щоб забрати свій диплом магістра психології. Журналісти ж почали писати, що вона покинула столицю, отже пахне смаленим – хоче сховатися чи вшитися з країни.

«Народ, я просто поїхала за дипломом, я повернуся у Київ. Поки я у Києві, все гаразд», – пожартувала Юлія.

Однак, попри напруження, тривожну валізу Юлія Зорій не збирала.

«У міністра оборони України немає тривожної валізи, вона є у людей, які тривожаться. З іншого боку, якщо людина складе такий запас, і це її заспокоїть, стане легше, то нехай», – сказала дружина міністра.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи», а закликав зберігати спокій і не панікувати.

Водночас фахівці розповідають, що покласти в тривожну валізу: список та поради.

Додамо, що Україна просить допомоги іноземних урядів через російську агресію. Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії.

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