У Києві невідомі викинули десятки кілограмів авокадо (фото)

Викинуті плоди виявили на вулиці Віскозній

У Києві перехожі помітили величезну кількість авокадо, який просто валявся у траві. Ймовірно, таким чином торговці позбавилися продуктів, які не змогли продати. Про це повідомив користувач Facebook-спільноти dtp.kiev.ua.

Викинуті плоди виявили на вулиці Віскозній, неподалік станції метро «Лісова». Однак більшість авокадо були гнилими.

На думку коментаторів у соцмережах, врожаю довелося позбутися через те, що ціни на авокадо дуже високі, а акції на них роблять, коли вони починають гнити. За їхніми словами, постачальник не хоче забирати продукт, тому продавцям їх простіше викинути, аніж переплачувати за логістику.

Нагадаємо, у селі Михайлівка Херсонської області фермери знищують непродані кавуни. Відповідні кадри поширили у мережі.