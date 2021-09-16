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    У Києві невідомі викинули десятки кілограмів авокадо (фото)

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    Більшість авокадо були гнилими - У Києві невідомі викинули десятки кілограмів авокадо (фото)
    Більшість авокадо були гнилими
    Фото: dtp.kiev.ua

    Викинуті плоди виявили на вулиці Віскозній

    У Києві перехожі помітили величезну кількість авокадо, який просто валявся у траві. Ймовірно, таким чином торговці позбавилися продуктів, які не змогли продати. Про це повідомив користувач Facebook-спільноти dtp.kiev.ua.

    Викинуті плоди виявили на вулиці Віскозній, неподалік станції метро «Лісова». Однак більшість авокадо були гнилими.

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    У Києві невідомі викинули десятки кілограмів авокадо (фото)
    У Києві невідомі викинули десятки кілограмів авокадо (фото)

    На думку коментаторів у соцмережах, врожаю довелося позбутися через те, що ціни на авокадо дуже високі, а акції на них роблять, коли вони починають гнити. За їхніми словами, постачальник не хоче забирати продукт, тому продавцям їх простіше викинути, аніж переплачувати за логістику.

    Нагадаємо, у селі Михайлівка Херсонської області фермери знищують непродані кавуни. Відповідні кадри поширили у мережі.

    Теги: Київ продукти ціни звалище
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    У Києві невідомі викинули десятки кілограмів авокадо (фото)