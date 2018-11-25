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    У Києві невідомі викрали з тест-драйву електромобіль Tesla за $85 тисяч

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    Tesla Model X 75D - У Києві невідомі викрали з тест-драйву електромобіль Tesla за $85 тисяч
    Tesla Model X 75D
    Ілюстративне фото

    Відомо, що викрадений електромобіль був на львівській реєстрації

    В одному із столичних автосалонів 23 листопада, в «чорну п’ятницю», зловмисники викрали преміальний електромобіль Tesla Model X.

    Про викрадення стало відомо з одного з Viber-чатів, де спілкуються власники Tesla.

    Згідно з даними, електрокросовер Tesla Model X був синього кольору і в комплектації 75D. Пізніше стало відомо і про те, що електромобіль був на львівській реєстрації.

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    Згідно з даними, які опублікував в Facebook користувач Максим Зінченко, електромобіль був на номерах ВС 4080 НI.

    snimok-jekrana-2018-11-23-v-21.06.40Як вдалося з'ясувати Autogeek, викрадачі телефонували в кілька автосалонів Києва протягом дня і пропонували обмін електромобіля на дорогу яхту. Під виглядом покупців вони прибули в один із салонів, і під час тест-драйву зникли на Tesla Model X 75D синього кольору.

    Судячи по оголошенню на auto.ria, даний електромобіль може коштувати близько 85 000 доларів.

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    Також стало відомо, що обмін зловмисники пропонували на ось цей катер:

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    Як пізніше повідомила «Главкому» речник столичної поліції Оксана Блищик, повідомлень про угон давного автомобіля до правоохоронців на телефон 102 не надходило.

    Раніше повідомлялося, що  в Печерському районі Києва у консула Киргизстану викрали службову машину на дипломатичних номерах.

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