У Києві невідомі викрали з тест-драйву електромобіль Tesla за $85 тисяч



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Tesla Model X 75D Ілюстративне фото

Відомо, що викрадений електромобіль був на львівській реєстрації

В одному із столичних автосалонів 23 листопада, в «чорну п’ятницю», зловмисники викрали преміальний електромобіль Tesla Model X.

Про викрадення стало відомо з одного з Viber-чатів, де спілкуються власники Tesla.

Згідно з даними, електрокросовер Tesla Model X був синього кольору і в комплектації 75D. Пізніше стало відомо і про те, що електромобіль був на львівській реєстрації.

Згідно з даними, які опублікував в Facebook користувач Максим Зінченко, електромобіль був на номерах ВС 4080 НI.

Як вдалося з'ясувати Autogeek, викрадачі телефонували в кілька автосалонів Києва протягом дня і пропонували обмін електромобіля на дорогу яхту. Під виглядом покупців вони прибули в один із салонів, і під час тест-драйву зникли на Tesla Model X 75D синього кольору.

Судячи по оголошенню на auto.ria, даний електромобіль може коштувати близько 85 000 доларів.

Також стало відомо , що обмін зловмисники пропонували на ось цей катер :

Як пізніше повідомила «Главкому» речник столичної поліції Оксана Блищик, повідомлень про угон давного автомобіля до правоохоронців на телефон 102 не надходило.

Раніше повідомлялося, що в Печерському районі Києва у консула Киргизстану викрали службову машину на дипломатичних номерах.