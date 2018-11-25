У Києві невідомі викрали з тест-драйву електромобіль Tesla за $85 тисяч
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Розсилка
Відомо, що викрадений електромобіль був на львівській реєстрації
В одному із столичних автосалонів 23 листопада, в «чорну п’ятницю», зловмисники викрали преміальний електромобіль Tesla Model X.
Про викрадення стало відомо з одного з Viber-чатів, де спілкуються власники Tesla.
Згідно з даними, електрокросовер Tesla Model X був синього кольору і в комплектації 75D. Пізніше стало відомо і про те, що електромобіль був на львівській реєстрації.
Згідно з даними, які опублікував в Facebook користувач Максим Зінченко, електромобіль був на номерах ВС 4080 НI.
Як вдалося з'ясувати Autogeek, викрадачі телефонували в кілька автосалонів Києва протягом дня і пропонували обмін електромобіля на дорогу яхту. Під виглядом покупців вони прибули в один із салонів, і під час тест-драйву зникли на Tesla Model X 75D синього кольору.
Судячи по оголошенню на auto.ria, даний електромобіль може коштувати близько 85 000 доларів.
Як пізніше повідомила «Главкому» речник столичної поліції Оксана Блищик, повідомлень про угон давного автомобіля до правоохоронців на телефон 102 не надходило.
Раніше повідомлялося, що в Печерському районі Києва у консула Киргизстану викрали службову машину на дипломатичних номерах.