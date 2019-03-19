  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві невідомий облив зеленкою суддю

    • Розсилка
    <span lang="UK">Чоловіка облили зеленкою, коли він вийшов із автомобіля</span> - У Києві невідомий облив зеленкою суддю
    Чоловіка облили зеленкою, коли він вийшов із автомобіля
    Фото: Нацполіція

    Поліція столиці розшукує зловмисника

    Сьогодні, 19 березня, о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Шаповала Солом’янського району столиці невідомий зеленкою облив чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    На місці події потерпілий розповів, що, коли він виходив із автомобіля, до нього підійшов невідомий у капюшоні, бризнув зеленкою і втік.

    Правоохоронці переглядають записи з камер відеонагляду та проводять заходи для розшуку зловмисника.

    Потерпілий – суддя Господарського суду Харківської області. За словами чоловіка, останнім часом конфліктів у нього ні з ким не виникало.

    Матеріали зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Як повідомлялося, 18 березня у Києві невідомі облили зеленкою громадського діяча, активіста, який підтримує Юлію Тимошенко, Ярослава Биструшкіна.

    Читайте також
    Київ кримінал суддя поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ