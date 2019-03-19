У Києві невідомий облив зеленкою суддю
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Поліція столиці розшукує зловмисника
Сьогодні, 19 березня, о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Шаповала Солом’янського району столиці невідомий зеленкою облив чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
На місці події потерпілий розповів, що, коли він виходив із автомобіля, до нього підійшов невідомий у капюшоні, бризнув зеленкою і втік.
Правоохоронці переглядають записи з камер відеонагляду та проводять заходи для розшуку зловмисника.
Потерпілий – суддя Господарського суду Харківської області. За словами чоловіка, останнім часом конфліктів у нього ні з ким не виникало.
Матеріали зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомлялося, 18 березня у Києві невідомі облили зеленкою громадського діяча, активіста, який підтримує Юлію Тимошенко, Ярослава Биструшкіна.