У Києві невідомий облив зеленкою суддю



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Чоловіка облили зеленкою, коли він вийшов із автомобіля Фото: Нацполіція

Поліція столиці розшукує зловмисника

Сьогодні, 19 березня, о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Шаповала Солом’янського району столиці невідомий зеленкою облив чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місці події потерпілий розповів, що, коли він виходив із автомобіля, до нього підійшов невідомий у капюшоні, бризнув зеленкою і втік.

Правоохоронці переглядають записи з камер відеонагляду та проводять заходи для розшуку зловмисника.

Потерпілий – суддя Господарського суду Харківської області. За словами чоловіка, останнім часом конфліктів у нього ні з ким не виникало.

Матеріали зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, 18 березня у Києві невідомі облили зеленкою громадського діяча, активіста, який підтримує Юлію Тимошенко, Ярослава Биструшкіна.