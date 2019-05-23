У Києві обмежать рух з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї



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Обмеження діятимуть 8 червня з 11:00 до 12:15

У центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту у зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Як повідомляється, в 11:00 учасники заходу на чолі з главами Церков і релігійних організацій рушать за маршрутом:бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - вулиця Михайла Грушевського - площа Конституції. У цей час, з 11:00 до 12:15, у разі необхідності обмежать рух усіх видів транспорту.

Колону супроводжуватимуть близько десяти автомобілів з гучномовцями.

Завершиться дійство на площі Конституції в 15:00.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, відбудеться у парку імені Тараса Шевченка - 7 червня з 18:00 до 09:00 8 червня; на площі Конституції - 8 червня з 08:00 до 11:00.

Демонтаж проведуть у парку імені Тараса Шевченка - 8 червня з 11:00 до 18:00; на площі Конституції - 8 червня з 15:00 до 20:00.

Нагадаємо, під час традиційного урочистого святкування Дня столиці та Дня Києва передбачено тимчасове обмеження транспортного руху.