У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
фото: glavcom.ua

У столиці оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території міста Київ. До кінця ранку 10 грудня туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У столиці оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», – наголошує КМДА.

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях очікується невеликий дощ. Вдень у південно-східній частині невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Як відомо, на тижні з 8 по 14 грудня в Україні очікується посилення морозів, особливо вночі, та нестійка погода з періодичними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, викликана циклонічною активністю. Температура буде характерна для середини зими. 

До слова, середня температура зимових місяців очікується вищою за норму. Водночас більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря.

Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр

