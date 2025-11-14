Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)

Син загиблого подружжя розповів, що батьки кілька днів тому повернулися у Київ

Чоловік розповів, що батько був онкохворим, і Андрій доглядав за ним

Внаслідок нічної атаки на Київ у ніч проти 14 листопада загинули чотири людини, ще 27 зазнали поранень, двоє з них – діти. Всім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

Тим часом стало відомо, що в столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій, повідомив журналіст Ян Доброносов у Facebook.

За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон, вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому.

Син отримав дзвінок уночі, що стався «приліт», і доступ до квартири батьків було заблоковано.

Прибувши з ключами, син побачив, що квартира повністю зруйнована. За його словами, стін не було, все було завалено уламками «по пояс», сусідні квартири теж пошкоджені. Стало очевидно, що рятувати вже нічого.

«Коли я зайшов, то я вже зрозумів, що там стіни нема, нічого нема, все так от купою завалено. І нам потім сказали, як вдруге піднімався, що мати лежить відкрито, вона загинула, найімовірніше, на місці. Батько під плитою» , – розповів син загиблих.

Пізніше підтвердили, що його батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав удар.

На місці продовжують працювати рятувальники.

Син загиблого подружжя повідомив, що батько був онкохворим, і він доглядав за ним.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Унаслідок атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах столиці pic.twitter.com/zxPRlpzhmN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 14, 2025

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.