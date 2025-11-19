Головна Київ Новини
Тотальний блекаут накриє Київ: скільки часу все місто буде без електрики

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Тотальний блекаут накриє Київ: скільки часу все місто буде без електрики
Тотальний блекаут накриє Київ 20 листопада
фото: АР

У Києві 20 листопада 2025 року відбудеться тотальний блекаут, який триватиме з 13:30 до 14:00

Завтра, 20 листопада, столицю України накриє тотальний блекаут. Про це повідомляє ДТЕК, пише «Главком».

Як відомо, у столиці діятимуть відключення електрики за графіком. У різних районах міста мешканці будуть залишатись без світла на декілька годин протягом дня та вечора. З 13:30 до 14:00 у Києві не буде світла в усіх районах.

Мешканців просять зважати на тимчасову відсутність електроенергії та підготуватись до можливих незручностей.

Графіки відключення світла у Києві 20 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 07:00, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:00 до 17:30 та з 20:30 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 20:30;
  • 4.1 черга – без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 18:30;
  • 4.2 черга – без світла з 03:00 до 10:30 та з 13:30 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;
  • 6.1 черга – без світла з 08:00 до 14:00 та з 17:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 06:30 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.
Нагадаємо, завтра, 20 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

