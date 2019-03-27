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    У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

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    У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

    Негода утримається до кінця доби

    У Києві до кінця дня 27 березня утримаються пориви вітру 15-18 м/с ( І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Укргідрометцентрі.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, у Києві сьогодні випав сніг. В мережі з’явилися дивовижні відео і фотознімки снігопаду.

    Вранці спецтехніка та бригади з ручного прибирання приступили до роботи в усіх районах Києва.

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