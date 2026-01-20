Київ отримає дві міні-ТЕЦ від Німеччини

Столиця уклала меморандум з урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу

Енергообладнання надійде в місто наступного тижня

Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

За словами Кличка, у Києві встановлені пʼять когенераційних установок, дві з яких вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох обʼєктах завершуються пусконалагоджувальні роботи.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів.

До слова, з жовтня 2025 року Російська Федерація пошкодила 8,5 ГВт генеруючих потужностей України, зокрема тепло- та гідроенергостанції.