Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
Українська делегація на переговорах з РФ та США в Абу-Дабі
фото: Рустем Умєров/Telegram

Територіальне питання досі не вирішене – ймовірно, будь-яку угоду щодо врегулювання війни буде винесено на референдум, який відбудеться одночасно з виборами

Українські та американські переговірники розглядають можливість укладення мирної угоди з Росією вже у березні 2026 року, хоча терміни можуть зміститися через відсутність згоди щодо територіальних питань. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з рамковим планом, будь-яке остаточне рішення буде винесене на всенародний референдум, який планують провести одночасно з національними виборами. Представники США, зокрема Стів Віткофф та Джаред Кушнер, наполягають на проведенні голосування у травні. Такий поспіх Вашингтона зумовлений наближенням проміжних виборів до Конгресу США, після яких у адміністрації Дональда Трампа залишиться менше часу та політичного впливу для міжнародної дипломатії.

Попри тиск з боку США, українська сторона та експерти називають травневі терміни занадто оптимістичними. Організація масштабного голосування потребує щонайменше пів року, значного фінансування та скасування воєнного стану, під час якого вибори заборонені законом. Київ також вимагає повного припинення вогню на час кампанії та отримання надійних гарантій безпеки від партнерів перед підписанням будь-яких документів. Наразі Володимир Зеленський демонструє впевненість у своїй перемозі на майбутніх виборах, проте головною перешкодою залишається питання Донбасу. Росія вимагає повного контролю над регіоном, що Україна вважає неприйнятним, пропонуючи натомість створення демілітаризованих зон або зон вільної торгівлі.

Додатковим каменем спотикання залишається статус Запорізької АЕС. Росія відхилила американську пропозицію щодо міжнародного управління станцією, наполягаючи на своєму праві власності. Переговорний процес ускладнюється і через загострення відносин між спецслужбами: після вбивства в Москві генерала ГРУ Володимира Алексєєва Кремль звинуватив Україну в спробі зірвати діалог. Попри складність ситуації, нещодавній обмін полоненими та готовність сторін до наступного раунду зустрічей у США дають надію на продовження переговорів. Проте вирішальне слово залишається за українськими виборцями, які за даними опитувань досі переважно виступають проти територіальних поступок.

Нагадаємо, 5 лютого завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів», – розповів він.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.

Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
