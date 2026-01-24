Головна Київ Новини
У Києві через обстріл РФ загинула людина, ще четверо – отримали поранення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Києві через обстріл РФ загинула людина, ще четверо – отримали поранення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

По місту фіксуються пожежі житлових, нежитлових та офісних будівель

Цієї ночі російські окупанти атакували Київ та область ударними дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, ще декілька – отримали поранення. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, пише «Главком».

Станом на 03:05 відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих через російську атаку. Наразі не повідомлялось, у якому районі загинула людина.

Унаслідок російської атаки в Києві у ніч на 24 січня зафіксовано пошкодження одразу в кількох районах міста. У Голосіївському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. До району виїхали бригади медиків. Також повідомляється про пошкодження вікон у приватному житловому будинку.

У Солом’янському районі ворожий удар припав по шестиповерховій офісній будівлі.У Деснянському районі зафіксовано влучання в об’єкти нежитлової забудови.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено гаражі, попередньо там виникла пожежа. Крім того, на парковці загорівся бензовоз. У Дарницькому районі через російський удар пошкоджено будівлю приватного медичного закладу. Вибито вікна, відомо про щонайменше одну травмовану людину.

Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

