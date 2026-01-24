У Києві через обстріл РФ загинула людина, ще четверо – отримали поранення

По місту фіксуються пожежі житлових, нежитлових та офісних будівель

Цієї ночі російські окупанти атакували Київ та область ударними дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, ще декілька – отримали поранення. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, пише «Главком».

Станом на 03:05 відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих через російську атаку. Наразі не повідомлялось, у якому районі загинула людина.

Унаслідок російської атаки в Києві у ніч на 24 січня зафіксовано пошкодження одразу в кількох районах міста. У Голосіївському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. До району виїхали бригади медиків. Також повідомляється про пошкодження вікон у приватному житловому будинку.

У Солом’янському районі ворожий удар припав по шестиповерховій офісній будівлі.У Деснянському районі зафіксовано влучання в об’єкти нежитлової забудови.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено гаражі, попередньо там виникла пожежа. Крім того, на парковці загорівся бензовоз. У Дарницькому районі через російський удар пошкоджено будівлю приватного медичного закладу. Вибито вікна, відомо про щонайменше одну травмовану людину.

Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.