Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко

Мер столиці зазначив, що влада міста продовжує працювати і «робити, все що може»

Мер столиці Віталій Кличко відреагував на критику з боку президента та уряду щодо недостатньої готовності Києва до енергетичного колапсу. У своєму другому дописі за останні дні очільник міста назвав такі закиди «маніпуляціями та відвертою неправдою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Кличка.

Кличко наголосив, що за день до масованої атаки 9 січня він мав особисту робочу зустріч із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко – за словами мера, розмову такого рівня вдалося провести вперше з початку повномасштабного вторгнення.

«Я доніс усі загрози і ризики, які можуть бути внаслідок сильних пошкоджень критичної інфраструктури столиці. Доповів, як готується місто. Запропонував створити спільний штаб для реагування на можливу надзвичайну ситуацію», – зазначив мер.

За словами Кличка, попри завчасні попередження з боку міста, реальної координації зусиль з урядом після атаки 9 січня не було. Створення загальнодержавного штабу оголосили лише вчора, супроводжуючи це критикою на адресу столичної влади.

«Замість конструктиву – знову, на жаль, політика. Вважаю це неприпустимим в такій ситуації! Коли йдеться про безпеку, здоровʼя і життя людей», – заявив мер Києва.

«А про те, як готувався Київ до зими, що робили всі служби, ми розказували і показували публічно і влітку, і восени, і вже взимку. Вся інформація є в відкритих джерелах. Та ті, хто маніпулює, звичайно, обʼєктивної інформації «не помічають», – підсумував мер столиці.

Допис Віталія Кличка скриншот

Варто зазначити, що у своєму вечірньому зверненні 14 січня президент порівняв ситуацію у Києві з іншими містами, які, за словами глави держави, здійснили значно більшу підготовку. Президент сказав: «Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення»

Мер Києва Віталій Кличко опублікував публічне звернення до президента України Володимира Зеленського після слів президента про малу підготовку Києва до енергетичного колапсу у зв'язку з масштабними обстрілами та серйозними морозами. Міський голова заявив, що слова глави держави, які ставлять під сумнів інтенсивність роботи в Києві, не відповідають реальній ситуації та знецінюють самовіддану працю тисяч фахівців.

Додамо, що Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці.