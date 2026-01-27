Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Режисер Андрій Білоус у Печерському райсуді Києва, 22 жовтня 2025 року
фото: Суспільне

Білоуса затримали 21 жовтня, після того, як поліція провела обшуки у його будинку та оголосила підозру у скоєнні сексуального насильства щодо студенток

Колишньому директору Молодого театру, якого підозрюють у систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві студенток, продовжили тримання під вартою до 21 березня. Про це повідомила суддя-спікерка Марія Пилаєва, Інформує «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Щодо підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського райсуду міста Києва строк тримання під вартою продовжено до 21 березня 2026 року», – сказала Пилаєва.

Андрія Білоуса затримали 21 жовтня, після того, як поліція провела обшуки у його будинку та оголосила підозру у скоєнні сексуального насильства щодо студенток.

Слідство встановило, що з 2017 року Білоус, користуючись авторитетом та службовим становищем, змушував студенток вступати з ним у статеві стосунки без їхньої згоди.

Правоохоронці також з'ясували, що упродовж п'яти років Андрій Білоус неодноразово «ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми» у службових приміщеннях театру.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. 

Зокрема, генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував повідомлення про підозру екскерівнику Молодого театру, викладачу Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрію Білоусу.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Дружина режисера Андрія Білоуса Ірина заявила, що її чоловіка «намагаються знищити без суду і доказів». Тим же, хто, за її словами, насмілюється стати на його захист або ж відмовляється приєднуватися до публічного цькування, погрожують фізичною розправою. 

Теги: слідство Андрій Білоус театр Київ

