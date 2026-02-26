Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам
Затриманий не зміг пояснити мотиви свого вчинку
колаж: glavcom.ua/скриншот

37-річний киянин, якого затримаала поліція, перебував у СЗЧ

У мережі днями з’явилося відео, на якому чоловік, перебуваючи на головній площі країни, висміює місце пам’яті полеглим захисникам та вимагає прибрати встановлені там прапорці. Інцидент набув широкого розголосу в соціальних мережах і викликав обурення громадськості. На подію відреагувала столична поліція, пише «Главком».

«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам фото 1
фото: Нацполіція

Правоохоронці оперативно встановили особу порушника – ним виявився 37-річний киянин. Чоловіка затримали за місцем проживання. За інформацією поліції, він перебуває у статусі СЗЧ. Пояснити мотиви свого вчинку затриманий не зміг.

«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам фото 2
фото: Нацполіція

Після затримання його передали до Військової служби правопорядку, яка визначатиме подальшу міру відповідальності.

Нагадаємо, столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності сімнадцятирічного хлопця з Харківщини, який приїхавши у Київ у гості до родичів, осквернив місце пам'яті загиблого воїна на стіні будинку, де він жив.

Читайте також:

Теги: Київ поліція Майдай Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Землетрус у Росії, стрілянина у США: головне за ніч
Землетрус у Росії, стрілянина у США: головне за ніч
10 лютого, 05:47
Такий вигляд кафе «Під липою» мало восени 2025 року
На Андріївському узвозі будівельники розбирають найстарішу садибу (фото)
27 сiчня, 10:47
Картопля у мережі «Сільпо»
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін
27 сiчня, 18:33
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
14 лютого, 07:02
Пункти незламності у столиці продовжують працювати
Відновлення опалення на Троєщині: скільки будинків мають проблеми з підключенням
10 лютого, 17:49
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18
Поліція не впроваджувала додаткових заходів безпеки у школах Львова та області
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах
23 лютого, 13:02
«Майдан Незалежності» знову працює для пасажирів у звичному режимі
Станція метро «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
24 лютого, 11:27
Внаслідок аварії кермувальник легковика та його 47-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані
ДТП на трасі Київ–Харків: легковик влетів у вантажівку, є постраждалі
24 лютого, 16:16

Новини

«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам
«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Київщина: через російський обстріл постраждали два райони
Київщина: через російський обстріл постраждали два райони
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Комбінована атака на Київ: зафіксовано перші наслідки (оновлено)
Комбінована атака на Київ: зафіксовано перші наслідки (оновлено)

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua