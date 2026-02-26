«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам

37-річний киянин, якого затримаала поліція, перебував у СЗЧ

У мережі днями з’явилося відео, на якому чоловік, перебуваючи на головній площі країни, висміює місце пам’яті полеглим захисникам та вимагає прибрати встановлені там прапорці. Інцидент набув широкого розголосу в соціальних мережах і викликав обурення громадськості. На подію відреагувала столична поліція, пише «Главком».

фото: Нацполіція

Правоохоронці оперативно встановили особу порушника – ним виявився 37-річний киянин. Чоловіка затримали за місцем проживання. За інформацією поліції, він перебуває у статусі СЗЧ. Пояснити мотиви свого вчинку затриманий не зміг.

фото: Нацполіція

Після затримання його передали до Військової служби правопорядку, яка визначатиме подальшу міру відповідальності.

Нагадаємо, столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності сімнадцятирічного хлопця з Харківщини, який приїхавши у Київ у гості до родичів, осквернив місце пам'яті загиблого воїна на стіні будинку, де він жив.