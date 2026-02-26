«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам
37-річний киянин, якого затримаала поліція, перебував у СЗЧ
У мережі днями з’явилося відео, на якому чоловік, перебуваючи на головній площі країни, висміює місце пам’яті полеглим захисникам та вимагає прибрати встановлені там прапорці. Інцидент набув широкого розголосу в соціальних мережах і викликав обурення громадськості. На подію відреагувала столична поліція, пише «Главком».
Правоохоронці оперативно встановили особу порушника – ним виявився 37-річний киянин. Чоловіка затримали за місцем проживання. За інформацією поліції, він перебуває у статусі СЗЧ. Пояснити мотиви свого вчинку затриманий не зміг.
Після затримання його передали до Військової служби правопорядку, яка визначатиме подальшу міру відповідальності.
Нагадаємо, столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності сімнадцятирічного хлопця з Харківщини, який приїхавши у Київ у гості до родичів, осквернив місце пам'яті загиблого воїна на стіні будинку, де він жив.
Коментарі — 0