Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 31 січня – 1 лютого

Цими вихідними столиця пропонує програму на будь-який смак: від масштабної рок-опери «Патріот» у Київській опері до вечора пам’яті Кузьми Скрябіна в Docker Pub. Шанувальників мистецтва чекають фінальні дні виставки «Тендітна квітка Катерини Білокур», а в Музеї історії Києва презентують унікальний проєкт «Знаки ідентичності» з рушниками, створеними українцями у 22 країнах світу. Для тих, хто прагне емоційного розвантаження, у театрах готують іронічних «Наших Кайдашів» та детективну виставу «Ножиці», а столичні коміки запрошують на вечори стендапу.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 31 січня – 1 лютого.

Зміст

Музеї

Виставка «Знаки ідентичності»

У Музеї історії міста Києва у рамках музейного проєкту «Київський Оберіг» з 1 до 8 лютого триватиме виставка міжнародного мистецького проєкту «Знаки ідентичності», що презентує сучасну колекцію вибійчаних рушників, створену українцями з різних куточків світу.

Експозиція складається з 30 рушників, що одночасно були створені українцями з 22 країн світу 24 серпня 2025 року, у день святкування Дня Незалежності України. Ці твори об’єднують: вибійка – традиційна техніка декорування тканини, символи з сучасним поглядом на культурну ідентичність, єднання та пам’ять. Ініціаторкою проєкту є Karina Gaeva – мисткиня декоративного мистецтва, мистецтвознавиця, дизайнерка одягу.

Проєкт «Знаки ідентичності» покликаний зберігати і відновлювати українські культурні традиції через декоративно-ужиткове мистецтво та спільнодію. Рушник, як один із найдавніших символів національної культури, стає не просто витвором декоративного мистецтва, а символом приналежності, пам’яті, захисту і любові до Батьківщини.

Виставка є частиною масштабного проєкту «Київський оберіг», присвяченого феномену сакральних символів – від давніх амулетів до сучасних державних знаків.

Коли: 1-8 лютого 2026 року

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3-й поверх.

Вечір романтичної камерної музики

Вишуканий концерт камерної музики, де романтична чуттєвість і глибина емоцій поєднаються з витонченою майстерністю виконавців відбудеться у Музеї на Кудрявці. У програмі – шедеври європейської музичної класики кінця ХІХ – початку ХХ століття, що розкривають багатство внутрішнього світу людини, інтимність почуттів і красу музичного діалогу.

Особливе місце в програмі посідають дві вокальні перлини Йоганеса Брамса – тонкі, психологічно насичені пісні, що звучатимуть у супроводі фортепіано, а також його Соната № 2 для скрипки і фортепіано ля мажор, сповнена світла, тепла і задушевності.

Цей концерт стане справжньою подією для поціновувачів камерної музики та всіх, хто прагне провести вечір в атмосфері високого мистецтва, щирих емоцій і натхнення.

Коли: 31 січня, 16:00

Місце проведення: Музей «Садиба на Кудрявці», вул. Кудрявська, 9.

Виставка до 125-річчя Катерини Білокур

Виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур», присвячена відзначенню 125-річчю від Дня народження народної художниці України цього тижня завершує свою роботу. Виставкова експозиція презентує 11 авторських творів видатної художниці Катерини Білокур. Серед картин – живописні полотна раннього періоду творчості мисткині, зокрема, «Квіти за тином (1935) і «Портрет племінниць» (1937–1939), а також кілька витончених натюрмортів 1950-х років. Відвідувачі виставки зможуть побачити і одну з найвідоміших картин Катерини Василівни – «Цар Колос» (1949).

Особливим виставковим експонатом є фотографія з музейного архіву – зображення «Царя Колоса» 1947 року – роботи, таємничо зниклої з виставки в Луврі у 1957 році. Експозицію доповнюють графічний автопортрет художниці 1950 року та її натхненні вислови про любов до квітів і своє «святе малярство».

Вперше на виставці представлена тактильна копія одного із творів всесвітньовідомої художниці – «Кавун, морква, квіти» (1951 р.) для незрячих та слабозорих відвідувачів музею.

Коли: до 1 лютого

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставка «Світ чарівного дитинства»

У Музеї Марії Заньковецької працює виставка «Світ чарівного дитинства» талановитої української художниці, ілюстраторки, майстрині ювелірної справи Галини Бодякової. Творчість художниці відома далеко за межами України. Її роботи неодноразово експонувалися у найпрестижніших виставкових залах та посідають почесне місце у державних музеях та приватних колекціях України, Канади, США, Німеччини, Франції, Іспанії, Польщі, Чехії, Словаччини, Туреччини, Японії.

Виставка скомпонована з 29 робіт художниці, виконаних у різних техніках. Галина Бодякова своїми творами повертає нас у чарівний світ дитинства, коли дерева були великими, небо високим, а кожен день дарував радість пізнання світу, а ще ця виставка утверджує віру в прекрасне, у незнищенність та нездоланність добра.

Коли: до 6 лютого 2026 року

Адреса: Будинок-музей М. Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

Театри

Вистава «Величне століття. Веселе»

Позбуватись ілюзій неприємно і навіть небезпечно…Колись так зі світу пішла магія новорічних подарунків і зубної феї, а лелеки назавжди припинили приносити дітей. Тому дорослі міцно тримаються за власні ілюзії – часто цілими родинами й навіть суспільствами.

Берегли свій спокій і в селищі, яке ми назвали Веселе. Після Перемоги України життя тут стало щасливим і дуже передбачуваним. Аж одного дня стається страшне: голова селища Толік робить сенсаційну заяву, яка перевертає життя Веселого з ніг на голову. І здавалось би, яке діло щасливому суспільству до особистого життя ближнього? Але камінгаут Толіка стає ніби магічним дзеркалом, в якому одна за одною зникатимуть ілюзії.

Відтоді у кожного «весельчанина» більше не буде впевненості ані в інших, ані в собі. І ще до селища почнуть навідуватись привиди, а може й ні.

Вистава-загадка і вистава-лабіринт, яку пропонуємо глядачу, небезпечна: вона може призвести до руйнування ілюзій. Будьте обережні!

Коли: 31 січня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Рок-опера «Патріот»

«Рок-опера «Патріот» – це музична вистава про патріотів своєї країни, де патріотизм не показний – крикливий і самозакоханий, а справжній, сформований глибоким відчуттям приналежності до своєї нації та своєї країни. Це історія життя героя, яким може бути будь-хто з нас, хто пройшов через злети і падіння, хто шукав відповіді на питання про власну приналежність, цінності та покликання.

Сюжет розгортається під акомпанемент пісень, які стали голосом цілих поколінь: глибокі й потужні композиції Марії Бурмаки, «Братів Гадюкіних», «Скрябіна», Тараса Петриненка, Костя Москальця, Олександра Ярмака. Кожна з цих пісень не просто зазвучить на сцені – вона стане частиною власної історії героя.

Коли: 31 січня та 1 лютого, 17:00

Місце проведення: Київська опера (Київський муніципальний академічний театр опери та балету), вул. Межигірська, 2.

Вечори на хуторі біля Диканьки

Абсолютно унікальна версія Різдвяної ночі на всесвітньо відомому українському хуторі поблизу Диканьки. Багато свят. Трохи містики. Багато любові. Історія, розказана великим Миколою Гоголем, знаходить нові риси та звучить по-новому. Автентична музика та колядки наповнять зал справжнім різдвяним настроєм та подарують позитив на весь рік.

Закоханий Вакула, красуня Оксана і навіть Чорт із Солохою зійдуться на одній сцені у боротьбі за Любов. Красива казка про шалене кохання з яскравими масовими сценами, піснями, танцями, іскрометним гумором, колядками, різдвяним вертепом, неймовірно казковою сценографією.

На сцені: Віталіна Біблів, Олексій Вертинський, Владислав Дмитрук, Олена Олійникова, Олег Головко, Сергій Андрушко, Микита Слободенюк, Євгенія Шимшир'ян, Валентин Фоменко, Артем Сухіна, Марина Ейсмонт, Крістіна Комарова, Марія Кварцяного.

Коли: 31 січня, 18:00

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Балет «На прекрасному блакитному Дунаї»

Академічний театр «Київ Модерн-балет» представить прем’єру балету на дві дії «На прекрасному блакитному Дунаї» у постановці Раду Поклітару. Вистава на музику Йоганна Штрауса відкриє для глядачів Відень позаминулого століття, занурить у атмосферу невпинного свята.

Постановка поєднує сучасний пластичний театр та бальні танці епохи ар-нуво, коли музика була мовою почуттів.

Коли: 31 січня, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Ножиці»

Вистава «Ножиці» – це дві години напруженого детективу, адже у салоні краси на Андріївському узвозі сталося криваве вбивство! Відому піаністку позбавили життя ножицями! Хто це зробив? Усі, хто був присутній у салоні в цей час!

Серед підозрюваних осіб ексцентричний перукар, який завжди був не такий, як всі. А може, це зробила жадібна асистентка заради грошей? Або грошовита, але не успішна оперна діва, яка просто заздрила жертві? І ще до справи причетний таємничий антиквар... Та й сам пан слідчий може виявитись не тим, за кого себе має.

Заплутаний злочин, який розкриють на ваших очах. Спробуйте першими здогадатись хто вбивця.

Коли: 31 січня, 1 лютого – 14:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Вистава «Наші Кайдаші»

«Наші Кайдаші» – чудовий приклад того, що мистецтво не підвладне часу. Це історія родини, яка живе, радіє, свариться, знаходить виходи з важких ситуацій. У персонажах неважко впізнати знайомих чи друзів, а може й самого себе. Це сатира, але зроблена з любов’ю.

Вистава, яка подарує вам усмішку та море позитивних емоцій. В ролях: Ольга Сумська, Володимир Горянський, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Вікторія Маремуха, Богдан Осадчук, Таїсія Хвостова.

Коли: 1 лютого, 18:00

Місце проведення: Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Сватання на Гончарівці»

Одну з найулюбленіших українських комедій на сцені Молодого театру зіграно понад шістсот разів! Та й не дивно, адже кожне нове покоління із незмінним захопленням спостерігає за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку. Як спритний вояка Скорик видає себе за чародія і просто на наших очах «гіпнотизує» незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія.

Надзвичайно пластичний і співочий акторський ансамбль захопить вас у вир народних танців і пісень, з яких зіткана ця яскрава вистава. А справжній український гумор неодмінно підвищить настрій і дорослим, і дітям.

Коли: 1 лютого – 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вулиця Прорізна, 17.

Концерти

Хор «Гомін». Концерт на біс

Хор «Гомін», що входить до складу Львівського органного залу, заснований у 1988 році, його місія – відроджувати й прославляти хорове мистецтво, відкриваючи в музиці справжню глибину багатоголосся.

Хор записав саундтрек до культового серіалу «Чорнобиль» від HBO. Саме його голоси звучать у фінальній сцені серіалу в композиції «Вічная пам’ять», у його репертуарі – колядки, повстанські пісні, духовна та сучасна музика.

З 2023 року «Гомін» став частиною Львівського органного залу і під керівництвом харизматичного Вадима Яценка розпочав нову творчу епоху. У жовтні 2023-го хор представляв Україну на фестивалі в Лунді (Швеція), у залі, де вручають Нобелівські премії.

Коли: 30 січня – 16:30; 31 січня – 15:30

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Концерт пам'яті Кузьми

1 лютого 2026 року у Docker Pub музиканти та друзі - «Скрябін» та Юрко Юрченко – збирають фанатів Кузьми під одним дахом. Ви маєте неймовірну можливість на один вечір зануритися в атмосферу свого дитинства або юності. Згадайте ті часи, коли Андрій Кузьменко радував нас своїми новими піснями та жартами. Рок-н-рол – назавжди у наших серцях. «Скрябін» & Юрко «Юркеш» Юрченко вкотре доведуть це.

«Без штучних слів. Без зайвого пафосу. Просто пісні, які нас об'єднують. Поскачемо під «Пінгвінів», поплачемо під «Спи собі сама», поржем під «Маршрутку», обіймемось під «Фотографії», пофоткаємось під «Місця». Бо #Скрябінживий. Бо #Кузьмаforever», – кажуть музиканти.

Коли: 1 лютого, 18:00

Місце проведення: Докер Паб, вул. Богатирська, 25.

Концерт гурту «Мертвий півень»

Класики українського року, музиканти гурту «Мертвий півень», вирушають у тур із презентацією нового альбому «Поезії хмільних дворів».

Буремні 90-ті, київські дворики, де колись народжувалися музика й поезія… Відгомін тих часів і досі живе в піснях «Мертвого Півня». Інтелектуальний рок-н-рол гурту магнетично впливає навіть на нові покоління слухачів, тож не бійся відвідати концерт гурту всією родиною.

Коли: 1 лютого, 18:30

Місце проведення: Carribbean club, вул. С. Петлюри, 4.

Стендапи

Стендап «Смішна Сімка»

Цієї суботи можна насолодитися непередбачуваним гумором від київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі столиці. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій матеріал.

У шоу беруть участь коміки: Марк Свиридюк, Євген Лещенко, Дмитро Носов, Богдан Боярин, Ігнат Михайлюк, Костя Бігус. Ведучий: Кирило Залата.

Коли: 31 січня, 16:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Недільний стендап

Цієї неділі в Comedy Room на вас чекають лише найкращі жарти та крута імпровізація від досвідчених коміків. Цього вечора на сцені: Ксенія Швець, Раміль Янгулов, Антон Сенін. Ведучий вечора Сергій Карпусь.

Коли: 1 лютого, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.