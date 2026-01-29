Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів

Основна частина обладнання вже доправлена в Україну

Ангольський бізнесмен Бенту Адріану Мендеш надав Україні гуманітарну допомогу в енергетичній сфері – 75 електрогенераторів для потреб цивільного населення Києва і області та військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомило посольство України в Анголі, інформує «Главком».

«Посольство України в Республіці Ангола в січні 2026 року забезпечило надання гуманітарної допомоги Україні в енергетичній сфері у вигляді 75 електрогенераторів різної потужності орієнтовною вартістю близько €37 тисяч. Обладнання було надане громадянином Анголи директором компанії BAM-86, Comércio e Serviços (LDA) Бенту Адріану Мендешем для потреб цивільного населення м. Києва та Київської області, а також військовослужбовців Збройних Сил України», – зазначається у повідомленні.

Основна частина генераторів вже доправлена в Україну фото: Embassy of Ukraine in Angola/Facebook

У дипломатичному представництві поінформували, що основна частина обладнання (47 генераторів) вже доправлена в Україну.

Нагадаємо, Україна продовжує активно залучати міжнародну допомогу для підтримки енергосистеми. Наразі 16 країн-партнерів надають генератори для забезпечення критичної інфраструктури та потреб енергетиків. 437 генераторів уже доставлено від Європейського Союзу та Японії. Ще понад 500 одиниць очікуються, значна частина з них уже перебуває в дорозі до України.

Окрім цього, партнери передадуть Україні силові трансформатори, необхідні для відновлення та стабілізації роботи енергомереж. У цьому напрямку активно допомагають Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Азербайджан та Литва. Загалом Україна очікує 52 трансформатори.

26 січня 2026 року, мер Києва Віталій Кличко повідомив про прибуття до столиці першої партії енергетичного обладнання від польських партнерів. Київ отримав від Польщі 130 генераторів.

Також повідомлялось, що Україна отримає від Франції генератори.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів.