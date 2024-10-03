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У Чорнобильській зоні помічено рідкісного для України птаха (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Чорнобильській зоні помічено рідкісного для України птаха (фото)
На потилиці птаха можна помітити короткий «чуб»
фото з відкритих джерел

На відміну від інших видів пернатих родини качиних, Крех  харчується не рослинними кормами, а рибою

У Чорнобильській зоні відчуження помітили рідкісного для України птаха. Крех великий, а йдеться саме про нього, на відміну від інших видів родини качиних, харчується не рослинними кормами, а рибою. Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

«На потилиці птаха можна помітити короткий «чуб».  Крех великий. Цей водоплавний птах – доволі рідкісний в Україні. На відміну від інших видів пернатих родини качиних, харчується не рослинними кормами, а рибою – про це свідчать гострі зубці на гачкоподібному дзьобі, яким птах утримує слизьку здобич аж до 25 см довжиною», – йдеться у повідомленні.

У Чорнобильській зоні помічено рідкісного для України птаха (фото) фото 1

У Заповіднику додали, що крім того, крехи можуть споживати різноманітних водних безхребетних – від молюсків, черв'яків і ракоподібних до комах та їх личинок.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильському заповіднику народилася двійня коней Пржевальського. Це велика рідкість для коней, які живуть у дикій природі.

Теги: тварини природа Чорнобильська зона

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