У Чорнобильській зоні помічено рідкісного для України птаха (фото)

На відміну від інших видів пернатих родини качиних, Крех харчується не рослинними кормами, а рибою

У Чорнобильській зоні відчуження помітили рідкісного для України птаха. Крех великий, а йдеться саме про нього, на відміну від інших видів родини качиних, харчується не рослинними кормами, а рибою. Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

«На потилиці птаха можна помітити короткий «чуб». Крех великий. Цей водоплавний птах – доволі рідкісний в Україні. На відміну від інших видів пернатих родини качиних, харчується не рослинними кормами, а рибою – про це свідчать гострі зубці на гачкоподібному дзьобі, яким птах утримує слизьку здобич аж до 25 см довжиною», – йдеться у повідомленні.

У Заповіднику додали, що крім того, крехи можуть споживати різноманітних водних безхребетних – від молюсків, черв'яків і ракоподібних до комах та їх личинок.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильському заповіднику народилася двійня коней Пржевальського. Це велика рідкість для коней, які живуть у дикій природі.