У Києві озброєний злочинець-рецидивіст викрав дівчину

Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який під загрозою ножа викрав співмешканку. За його словами, він зробив це, щоб помиритися з нею.Про це повідомляє прес-служба київської поліції. «Вчора до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що невідомий, погрожуючи ножем, насильно заштовхнув в салон іномарки



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У поліцію звернулася косьєрж будинку, яка стала свідком злочину

Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який під загрозою ножа викрав співмешканку. За його словами, він зробив це, щоб помиритися з нею.



Про це повідомляє прес-служба київської поліції.

«Вчора до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що невідомий, погрожуючи ножем, насильно заштовхнув в салон іномарки дівчину і поїхав в невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Не менш шокуючою була причина, яка спонукала чоловіка скоїти злочин.

«По прибуттю на вказане свідками місце, полісмени звернулися до консьєржа будинку, яка підтвердила інформацію свідків злочину. Відпрацьовуючи цю інформації, правоохоронцям вдалося встановити, що в такий спосіб чоловік хотів помиритися зі своєю співмешканкою», – підкреслюється в тексті повідомлення.

Згодом за орієнтуванням патрульні в Умані затримали «Мерседес», в якому знаходилася потерпіла.

Як встановили слідчі, цивільне подружжя проживало спільно в Одесі. Восени вони розійшлися - і 23-річна дівчина переїхала у Київ, де орендувала житло і навчалася на курсах. Її співмешканець весь цей час ревнував її і погрожував по телефону. Він навіть приїжджав у столицю і кілька разів кулаками «вирішував конфлікт» і намагався повернути жінку.

Начальник Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Михайло Ніконов розповів: «32-річний зловмисник до «операції» з повернення колишньої залучив свого приятеля. Разом вони прибули до Києва та підстерегли дівчину біля під’їзду. А потім співмешканець, погрожуючи ножем, посадив її в машину та поїхав у напрямку Одеси. В салоні автомобіля правопорушник кілька разів вдарив потерпілу».

Слідчі кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що за плечима затриманого вже є кримінальне минуле: правопорушник неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення різних злочинів.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне правопорушення йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Броварському лісі під Києвом знайшли тіло 26-ти річної дівчини. Труп знайшли люди, які збирали дрова неподалік кафе «У лісі».

Нагадаємо, у Великій Новосілці Донецької області невідомі жорстоко вбили родину з трьох людей - 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина.

На розшук вбивць піднято весь особовий склад місцевої поліції, перекрито шляхи можливого відходу зловмисників. На місці події працюють слідчі та експерти-криміналісти, а також керівництво поліції Донеччини, територію обстежують зі службовими собаками.