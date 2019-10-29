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    У Києві перекриють вулиці через візит генсека НАТО

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    У Києві перекриють вулиці через візит генсека НАТО

    Під час візиту генсека НАТО до Києва можливі тимчасові обмеження дорожнього руху

    31 жовтня у зв’язку з візитом в Україну генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві.

    Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

    Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час його візиту в Україну.

    Нагадаємо, у НАТО повідомили детальний порядок денний візиту Північноатлантичної ради в Україну. Візит відбудеться на запрошення української влади. Він розпочнеться 30 жовтня з Одеси. 

    31 жовтня у Києві Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента України Володимира Зеленського. У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді. Також Столтенберг і посли НАТО зустрінуться з головою українського парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

    Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться у Києві 31 жовтня о 9:30. Широкий загал зможе почути вітальні слова на початку засідання. Об 11:00 відбудеться спільна зустріч з пресою Столтенберга і Зеленського. Виступ генсека НАТО у парламенті запланований приблизно на 11:50.

    Київ НАТО дороги Єнс Столтенберг транспорт Управління державної охорони
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