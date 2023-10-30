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У Києві першокурсники влаштували гучну вечірку під час комендантської години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві першокурсники влаштували гучну вечірку під час комендантської години
На організаторів вечірки було складено адмінпротоколи
фото ілюстративне

До відділку поліції було доставлено 97 осіб, з яких 34 були неповнолітні

У ніч з 27 на 28 жовтня у Шевченківському районі Києва правоохоронці під час комендантської години виявили, що студенти-першокурсники влаштували вечірку. Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбі поліції столиці.

Зазначається, що вечірку правоохоронці виявили під час комендантської години, проводячи патрулювання.

«За цією адресою розташована нежитлова будівля, на третьому поверсі якої було приміщення. Його орендували першокурсники столичного вишу для «посвяти» в студенти», – йдеться в повідомленні.

До відділку поліції доставлено 97 осіб, з яких 34 – неповнолітні.

На організаторів вечірки було складено адмінпротоколи за статтями:

  • «Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння»;
  • «Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях»;
  • «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді».

Із батьками неповнолітніх правоохоронці проведели профілактичні бесіди.

Раніше повідомлялося, що народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку з воєнним станом. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.

Теги: Київ війна комендантська година

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