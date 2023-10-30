У Києві першокурсники влаштували гучну вечірку під час комендантської години

На організаторів вечірки було складено адмінпротоколи

До відділку поліції було доставлено 97 осіб, з яких 34 були неповнолітні

У ніч з 27 на 28 жовтня у Шевченківському районі Києва правоохоронці під час комендантської години виявили, що студенти-першокурсники влаштували вечірку. Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбі поліції столиці.

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Зазначається, що вечірку правоохоронці виявили під час комендантської години, проводячи патрулювання.

«За цією адресою розташована нежитлова будівля, на третьому поверсі якої було приміщення. Його орендували першокурсники столичного вишу для «посвяти» в студенти», – йдеться в повідомленні.

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До відділку поліції доставлено 97 осіб, з яких 34 – неповнолітні.

На організаторів вечірки було складено адмінпротоколи за статтями:

«Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння»;

«Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях»;

«Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді».

Із батьками неповнолітніх правоохоронці проведели профілактичні бесіди.

Раніше повідомлялося, що народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку з воєнним станом. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.