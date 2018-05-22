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    У Києві під час гасіння пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка

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    На гасінні пожежі працював особовий склад Київського гарнізону ДСНС - У Києві під час гасіння пожежі у будинку виявлено тіло чоловіка
    На гасінні пожежі працював особовий склад Київського гарнізону ДСНС

    Пожежа сталася у чотириповерховому приватному будинку

    У понеділок, 21 травня, у Києві у житловому будинку на вулиці Чкалова (Дарницький район) сталася пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 18:26.

    «На місце події були направлені бійці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у 4-поверховому приватному будинку виникла пожежа в кімнаті на 3-му поверсі на площі 50 кв. м», - інформує прес-служба столичних рятувальників.

    О 19:03 бійці локалізували пожежу, а о 20:03 - ліквідували.

    Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло чоловіка.

    На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Причинами виникнення пожежі займаються правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень вогнеборці ліквідували 106 пожеж у Києві.

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