За минулий тиждень у столиці сталося понад 100 пожеж

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На пожежах травмовано 6 громадян (з них 3 дитини), врятовано 7 людей

Впродовж минулого тижня (з 14 квітня по 20 травня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 221 виїзд на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Зокрема, за даний час вогнеборці ліквідували 106 пожеж, 6 аварій, 8 разів надавали допомогу населенню столиці, 20 разів – іншим службам міста. За даний період на пожежах травмовано 6 громадян (з них 3 дитини), врятовано 7 людей», - йдеться в повідомленні.

Протягом тижня підрозділами здійснено 2 виїзди на гасіння пожеж в екосистемах міста, їх площа – 0,03 га. Загалом з початку року здійснено 209 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 29,479 га.

На водних об’єктах міста за вказаний період загинула 1 особа. З початку 2018 року на водних об'єктах Києва загинуло 13 осіб, врятовано 5 людей.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди на мінування об’єктів міста. Всього за 2018 рік здійснено 61 виїзд за заявками щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

Як повідомлялося, протягом минулої доби столичні рятувальники тричі ліквідовували пожежі в автомобілях.